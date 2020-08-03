Sainz: "Televizyon görüntüleri, yeni nesil araçların hakkını vermiyor"

Sainz'a göre modern F1 araçları daha önceki tüm F1 araçlarının çok önünde. Yeni nesil araçlar her zamandan daha hızlı ve daha güçlü.

Ancak Sainz, F1 araçları sürerken hissettikleri ile televizyon ekranlarında görüntülenenler arasında bir kopukluk olduğuna inanıyor.

Sainz, 1990'lı yıllara ait görüntülerin, mevcut araçlardan çok daha yavaş olsa da daha hızlı göründüğünü ve buna bir anlam veremediğini söyledi. Sainz sosyal medya hesabından Ayrton Senna'nın Silverstone'a ait bir sürüş videosunu paylaştı ve eski araçların neden daha hızlı göründüğünü sordu.

Sainz, "Araçlar harika ancak onları televizyonda izlerken o dönemdeki gibi hızlı görünmüyorlar. Beni kızdıran şey bu."

"Özellikle bu seneki araçlar olağan üstü. Bunu açıklaması zor. 2015 yılından 2020'ye kadar olan gelişimi biliyorum. Bu süre zarfında araçlar neredeyse 10 sn hızlandı."

"F1 aracındaki gelişimi, Macaristan, Silverstone, Spa ve Suzuka gibi pistlerde ne kadar hızlı gidebildiğimizi hissedebiliyorum. Gerçekten olağan üstü."

"Tur zamanları çok hızlı. Geçmiş senelerdeki araçlar daha hafif ve daha iyi tepki veriyordu. Beni araç içerisinde gerçekten etkileyen şey, virajı dönme hızımız ve tur zamanı."

"Geçmiş senelerdeki araçlar daha hafifti ve muhtemelen televizyonda izlemesi daha keyifliydi. Ancak F1 tarihinde bu seneki araçlar gibi araçlar olmadı."

"2004 ve 2005 mükemmel seneler, hatta aktif süspansiyon, çekiş kontrol olduğu ve araçların 100 kg daha hafif olduğu yıllarda dahi böyle araçlar yoktu. O döneme göre birkaç sn daha hızlıyız. Virajlarda daha hızlı dönüyoruz ve daha geç fren yapıyoruz. Ve sıralamalarda motordan 1000 beygir güç alıyoruz." dedi.