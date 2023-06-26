Sainz "teklif almazsa" başka bir takıma geçmeye hazır!

İtalyan takımla olan mevcut sözleşmesi 2024 sonuna kadar devam eden İspanyol pilot, Alman üreticinin Sauber takımını devralma işlemini tamamlamasının ardından takıma katılacak isimlerden birisi olarak görülüyor.

Ancak Autosport'a özel bir röportaj veren Sainz, Audi ile herhangi bir görüşme yapmadığını, dolayısıyla bu spekülasyonların "yalan" olduğunu söyledi.

Sainz bunun yerine, F1'de başarılı olmak için gereken her şeye sahip olduğuna inandığı için Ferrari ile uzun vadeli bir anlaşma istiyor.

Her ne kadar görüşmeleri aceleye getirmek zorunda olmasa da Sainz, 2024 sezonuna 2025'te nerede yarışacağını bilmeden başlamak istemiyor.

"Size yalan söylemeyeceğim, sözleşmemin son yılına bir sonraki yıl nerede yarışacağımı bilmeden girmekten hoşlanmıyorum."

"Bu süreci hem Red Bull hem de Renault ile yaşadım ve bunun bir sporcu ya da bir sürücü olarak harika olmadığını biliyorum. Bu doğru bir şey değil. İşte bu yüzden geleceğimi şekillendirmek adına bu kışı seçtim."

"Önceliğim ve ana hedefim bir gün Ferrari ile kazanmak. Sanırım bunu pek çok kez dile getirdim. İşte bu yüzden bu kış önceliğimi onlara vereceğim."

Sainz has denied rumours linking him to a move to Audi. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Eğer olmazsa, başka bir yere bakma zamanı gelmiş olacak. Fakat benim önceliğim ve kışın çözmek istediğim şey bu."

Sainz, hızı, deneyimi ve yarış yaklaşımı ile Audi için önemli adaylardan birisi olarak görülüyor.

Ancak Sainz, anlaşma yapıldığına dair haberlerin gerçeğe dayanmadığını söyledi.

"Bunlar F1'de konuşulacak hiçbir şeyin olmadığı haftalar. Bu söylentiler tık tuzağı mı yoksa şöhret kazanmak için haber yapmaya çalışan ve 'Carlos'un 2026'da Audi'de yarışını ilk ben söyledim' diyerek küçük sayfalarını daha başarılı hale getirmeye çalışan küçük gazeteciler tarafından mı çıkarılıyor bilmiyorum."

"Bence durum böyle çünkü bu söylentiler nereden geliyor bilmiyorum. Bu oraya gideceğim ya da gitmeyeceğim anlamına gelmiyor, bunu söyleyemem. Fakat şu anda Ferrari dışında kimseyle görüşmediğimi biliyorum."

Ferrari bu sezon tutarlılık sorunu yaşamış ve galibiyetten uzak kalmış olsa da, Sainz'a göre toparlanması çok muhtemel.

"Takımın iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Fred [Vasseur] geldiğinden beri içimizde bazı değişiklikler yapmaya devam ediyoruz."

"Takımda yaptığımız birkaç değişiklik oldu. Ancak fabrikanın yarış takımıyla çalışma şeklinin iyi bir noktada olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden takımda herhangi bir anlayış eksikliği yok."

"Sadece yarışlarda neden yavaş kaldığımıza dair önemli noktayı anlamaya odaklanıyoruz. Bunu anladığımızda, herkes için her şey çok daha kolay olacak."