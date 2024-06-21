Sainz: "Tek turda oldukça iyiyiz"
İspanya GP cuma gününün ardından konuşan Carlos Sainz, tek turda iyi bir performans sergilediklerini dile getirdi.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Sainz ayrıca, cuma gününün ardından hedefinin SF-24'ü yarış temposunda geliştirmek olduğunu belirtti.
Ferrari pilotu, tek turda iyi olduklarını ancak geçen yıl yarış temposuyla ilgili yaşadıkları sorunların bu cuma tekrarlandığını ekledi.
Bu nedenle bunu analiz etmeleri ve pazar günkü yarış için bir çözüm bulmaları gerektiğini kabul ediyor. Ayrıca, küçük bir güncellemenin bile bugün birbirine çok yakın olan F1 gridinde büyük bir fark yaratabileceğine inanıyor.
Sainz, "Herkes için zorlu bir cuma günü oldu, pist çok kaygandı ve hem rüzgar hem de yüksek sıcaklıklarla iyi turlar atmak kolay olmadı. Başından sonuna kadar zorlu bir mücadele geçirdik."
"Tek turda oldukça iyiyiz, getirdiğimiz güncellemeleri analiz ettik ve her şey iyi çalışıyor gibi görünüyor. Açıkçası, grid birbirine çok yakın, bu nedenle iyi çalışan küçük bir paket her zaman fark yaratabilir."
"Bu yüzden pazar günü için iyi bir paket elde edip edemeyeceğimizi göreceğiz." şeklinde konuştu.
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