Sainz: “Tam şampiyonluk umutlarımı yeniden canlandırırken Avusturya’da yarış dışı kaldım”

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Sainz, yarışın sonuna doğru F1-75'in motoru olağanüstü bir şekilde patlayınca Red Bull Ring’de yarış dışı kaldı. Bu sorunla birlikte; Sainz'ın Kanada’da ikincilik, Britanya’da birincilik ve Avusturya Sprint yarışında üçüncülük alarak sürdürdüğü güçlü form grafiği sona ermiş oldu.

İspanyol pilot, ıslak zeminden kuru zemine geçilen Monako’da ikincilik aldıktan ve Bakü'de bir hidrolik probleminden dolayı yarış dışı kalmasının ardından iyi bir form grafiği yakalamıştı.

Avusturya yarışına giderken Sainz, Leclerc'in 11 puan ve şampiyona lideri Max Verstappen'in 54 puan gerisindeydi. Britanya GP’de Sainz’ın yarışı kazanması ve Verstappen'in aldığı hasar ile geriye düşmesiyle aradaki fark 73 puan olmuştu. Avusturya’dan sonra fark 75 puana çıktı.

Ferrari son iki yarışı kazandı. Leclerc'in Avusturya zaferi, İtalyan takımının daha iyi lastik yönetimine sahip olması sayesinde Red Bull'a karşı büyük bir hız avantajı elde etmesiyle geldi. Bu durum Sainz’ın, 2022’de ikinci kez yarış dışı kalmasının (toplamda dört kez) ardından rahatlamasını sağladı.

Fransa Grand Prix öncesi basına yaptığı açıklamada Sainz, "Kanada, Silverstone, Avusturya ve birkaç yarışta mücadele ederken ivme kazandım.”

“Aslında çok puan alıyorum ve şampiyonluk hayallerim yeniden canlanıyormuş gibi hissediyorum. Aniden, ‘yarış dışı kalmak’ pek iyi bir zamanda gelmedi.”

“Ama işin iyi yanı, eğer başarırsak gittiğimiz her yarışı kazanabiliriz.”

“Araç süper güçlü ve her yarış gelişmeye devam ediyor. Henüz sezonun ortasındayken en iyi tur zamanlarını yakalamaya devam ediyoruz, bu iyi bir haber.” dedi.

Fransa'daki antrenman seansları öncesinde Ferrari; Avusturya’da büyük bir yangına yol açan motorun yerine yeni bir motor takıp takmama konusunda son bir görüşme yapmaya hazırlanıyor.

Aracına yeni bir motor takılırsa Sainz, tıpkı Leclerc'e Kanada'da olduğu gibi grid cezası alacak.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images