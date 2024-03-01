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Formula 1 Bahreyn GP

Sainz: "Tam olarak olmayı beklediğimiz yerdeyiz"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Bahreyn'de gerçekleştirilen ilk gün çalışmalarının ardından takım olarak bekledikleri yerde olduklarını söyledi.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Mark Sutton / Motorsport Images

2024 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Bahreyn GP öncesinde ilk gün çalışmaları, Perşembe günü tamamlandı.

Günün en hızlı takımı Mercedes olurken, Ferrari'nin en yukarıda yer alan pilotu olan Sainz, 3. sıradaki Fernando Alonso'nun gerisinde 4. oldu. Sainz'ın en iyi derecesi 1:30.769 olurken Charles Leclerc 1:31.113 ile daha da geride kaldı.

2. antrenman seansından sonra konuşan Sainz, "Düşük sıcaklıklar ve yüksek rüzgârlarla testlere kıyasla daha zorlu bir antrenman günüydü, bu da pistte tutarlı olmayı daha da zorlaştırdı."

"Açıkçası diğerlerinin çalışma planını bilmiyoruz, ancak rekabet gücü açısından aşağı yukarı beklediğimiz yerdeyiz gibi görünüyor."

"Tüm programımızı ve lastik testlerimizi tamamlayarak iyi bir Perşembe günü geçirdik. Şimdi verileri analiz etme ve yarınki sıralama için hazırlanma zamanı. Dört gözle bekliyorum, sıkı geçecek gibi görünüyor!" dedi.

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