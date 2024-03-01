Sainz: "Tam olarak olmayı beklediğimiz yerdeyiz"

2024 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Bahreyn GP öncesinde ilk gün çalışmaları, Perşembe günü tamamlandı.

Günün en hızlı takımı Mercedes olurken, Ferrari'nin en yukarıda yer alan pilotu olan Sainz, 3. sıradaki Fernando Alonso'nun gerisinde 4. oldu. Sainz'ın en iyi derecesi 1:30.769 olurken Charles Leclerc 1:31.113 ile daha da geride kaldı.

2. antrenman seansından sonra konuşan Sainz, "Düşük sıcaklıklar ve yüksek rüzgârlarla testlere kıyasla daha zorlu bir antrenman günüydü, bu da pistte tutarlı olmayı daha da zorlaştırdı."

"Açıkçası diğerlerinin çalışma planını bilmiyoruz, ancak rekabet gücü açısından aşağı yukarı beklediğimiz yerdeyiz gibi görünüyor."

"Tüm programımızı ve lastik testlerimizi tamamlayarak iyi bir Perşembe günü geçirdik. Şimdi verileri analiz etme ve yarınki sıralama için hazırlanma zamanı. Dört gözle bekliyorum, sıkı geçecek gibi görünüyor!" dedi.