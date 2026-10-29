Formula 1 Amerika GP
Sainz: "Takvim uzadıkça taraftarların ilgisi azalıyor"
Carlos Sainz, Formula 1’in giderek uzayan yarış takviminin sporun popülaritesine olumsuz yansıyabileceğini belirtti.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 29 Eki 2026 13:20
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Carlos Sainz, Williams
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Suudi Arabistan Grand Prix'sinin iptaliyle bu sezon 23 yarış olarak planlanan Formula 1 takviminde sezonun son bölümü adeta bir dayanıklılık testine dönüştü. İptal riskleri barındıran son iki yarış öncesinde sporun 11 haftada 9 etkinliğe ev sahipliği yapacak olması, padoğun en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.
Aynı zamanda Grand Prix Sürücüleri Birliği (GPDA) direktörlerinden biri olan Carlos Sainz, çocukluğunda F1 izlerken yarış aralarını özlediğini hatırlatarak mevcut takvim yoğunluğunun sporun cazibesine zarar verebileceğini vurguladı.
Alexander Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Yarış sayısındaki artışın hem izleyici psikolojisi hem de takım çalışanları üzerindeki fiziksel baskısına dikkat çeken Sainz, düşüncelerini şu sözlerle anlattı: "Bir taraftar olsaydım televizyonda ne kadar çok F1 izleyebilirsem o kadar mutlu olurdum.”
“Çocukluğumda takvimde sadece 16 ya da 18 yarış olduğunu hatırlıyorum. Yarış olmayan hafta sonlarında Formula 1’i gerçekten çok özlerdim. Ancak bir spor dalı olarak bu durumun ters tepip tepmediğini de düşünmemiz gerekiyor.”
“İnsanların spora bağlanması için bazen onu özlemesi gerekir. Üst üste bu kadar çok yarış yapıldığında spor bir Şampiyonlar Ligi havasından çıkıp sıradan bir lige dönüşebiliyor. Haliyle insanlar maçlara veya bu senaryoda yarışlara biraz daha az dikkat gösteriyor ve takvim uzadıkça taraftarların ilgi seviyesi azalıyor.”
Carlos Sainz, Williams
Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
“Pilotlar olarak biz daha ayrıcalıklı bir konumdayız; asıl zorluğu her ay evlerinde sadece üç veya dört gün geçirebilen takım çalışanları yaşıyor.”
“Üçlü yarış serilerinin peş peşe gelmesi bedenler, zihinler ve tüm personel için oldukça yıpratıcı olacak. GPDA olarak bize sınırın 24-25 yarış olduğu söylendi ve yönetimin bu çizgiyi koruyup korumayacağını iyi değerlendirmeli."
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- Motorsport.com Ekibi
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