Sainz: "Takımdaki herkes sorunların farkında"

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Yeni kuralların ikinci sezonuna daha da iyiye gitmek ve geçen yıl kaçan şampiyonluğu yakalamak gibi hedeflerle başlayan Ferrari, ilk iki yarışın ardından bırakın ilerlemeyi, daha da geri gitmiş gibi duruyor.

Bahreyn'de Sainz ile dördüncü olan, Leclerc ile de bir mekanik arıza yaşayarak mücadeleyi tamamlayamayan takım, Cidde'de ise yarış temposunda en iyi dördüncü takım olarak karşımızdaydı, bu da mücadeleyi ancak altıncı ve yedinci sırada tamamlayabilmelerine sebep oldu.

Takımın sezona gerileyerek başlamasının sebebi ise nispeten ufak bir konsept değişikliği.

Kış arasında F1-75'in düzlüklerde yavaş kalmasına odaklanan ve SF-23'te bu alandaki eksiklikleri gideren Ferrari, bunu yaparken tahmin ettiğinden daha fazla yere basma gücü kaybetti.

Araç hakkında neler hissettiği sorulan Sainz ise aracın genel itibariyle "öngörülemez" olmasından şikayet ediyor.

Autosport'a konuşan Sainz, "Dürüst olmak gerekirse, ilk birkaç yarıştaki analizimiz araçla ilgili temel bir sorun olmadığı, sadece yarış temposunda çok öngörülemez bir otomobil olduğu yönünde."

"Araç lastikleri hızlı bir şekilde tüketiyor, dolayısıyla hızlı bir şekilde gelişmemiz gerekiyor. Ayrıca aracın tepkileri çok sert, daha sakin davranmasını sağlamamız lazım."

"İyi olan şey herkesin sorunların farkında olması. Biz pistte fark ettik, mühendisler Maranello'da fark etti ve takım olarak sorunları çözecek insan gücüne, tepki verme kapasitesine sahibiz."

"Eğer hepimiz aynı yönde ilerlersek işleri tersine çevirebiliriz, buna inanıyorum. Kısa vadede olmasa dahi orta vadede."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari

"Geliştikçe aracın yarışılabilirlik seviyesinin de artacağını umuyoruz, şu anda bu konuda pek iyi değiliz çünkü araç kirli havada kaldığında epey zorlanıyor."

"Kirli hava lastikleri çabucak tüketmemize sebep oluyor, bu da geçiş yapmak için limitleri zorlamamıza izin vermeyen bir durum. Dolayısıyla yarış esnasında biraz kafeste gibi hissediyoruz."

"Zayıf noktamızın tam olarak neresi olduğunu biliyoruz, umarım bu durum iyileşir ve bize biraz daha esneklik sağlar." dedi.

İlk iki yarışın ardından şampiyonayı Leclerc'in 12 puan önünde dördüncü sırada götüren Sainz'ın buna rağmen özellikle tek turda takım arkadaşıyla bir kez daha eşleşemediği bir gerçek.

Durumun geçen yıla benzeyip benzemediği sorulan Sainz, "Bir bakıma 2022'yi özlüyorum çünkü en azından yarışlar ve pol pozisyonları kazanabilecek bir araca sahip olduğumuzu biliyorduk."

"Bu yıl araç biraz daha iyi hissettiriyor, özellikle de yarışlarda. Sürüş tarafında özellikle bir sorun yaşamıyorum, tek sorun henüz iyi turlar atamamış olmam, iyi sıralama turları atamamış olmam."

"Cumartesi günleri iyi bir iş çıkaramadım. Yarışlarda ise arabanın şu anda yapabildiği kadarını yaptım ki bu da çok fazla bir şey değil." dedi.