Sainz: "Takım ve Ferrari ailesi için zor bir gün"

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Ferrari pilotu, dördüncü sırada götürdüğü Azerbaycan GP'nin henüz dokuzuncu turundayken güç kaybetti ve yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Sainz, takım radyosundan "aracında bir şeyin bozulduğunu" söyledi ve böylelikle yarış dışı kalan ilk Ferrari pilotu oldu.

21. turda takım arkadaşı Leclerc de aracındaki bir problem ile yarıştan çekildi ve Ferrari için hayal kırıklığı yaratan bir gün oldu.

Sainz, olanlar hakkında şunları söyledi: "3. virajda frenlerken vites azalttığım ve artırdığım sırada bir sorun olduğunu hissetmiştim. Daha sonra 4. virajda frenlerken her şey kapandı ve hidroliklerin kontrolünü kaybettim, problem de buydu."

"Çok yazık oldu çünkü o ana kadar lastik yönetiyorduk ve daha sonra zorlayacağımız anı bekliyorduk."

İspanyol pilot, hafta sonundan önce bir dayanıklılık sorunu olup olmadığı sorulduğunda şu cevabı verdi: "Hayır çünkü bu yıl benim açımdan herhangi bir dayanıklılık sorunu yaşamadık. Her şey şanssızlıktan olmuştu."

"Fakat Charles Barselona'da bir sorun yaşamıştı ve burada da yaşadı. Takım ve Ferrari ailesi için zor bir gün ama buna bakacağız. Bir olacağız ve zorlamaya devam edeceğiz. Önümüzde uzun bir sezon var."

"Kendi açımdan, momentum yakalamak son derece zordu. İyi bir yarış yaptıktan sonra her seferinde bir şey oldu. 2022 bu açıdan çok hayal kırıklığına uğrattı ama yine de bir gün bunların biteceğini umuyorum."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Sainz, takımın hâlâ öğrenmeye devam ettiğini ve hataların kendilerine tecrübe kazandırdığını söyledi.

Ferrari pilotu, "Bu deneyimin bir parçası. Bu yıl takım olarak oldukça sağlam gittik. Bazı sorunlar oldu ama takımın çok iyi bir iş yaptığını düşünüyorum."

"Evet, ilk kez iki araçla yarış dışı kaldık veya dayanıklılık sorunu yaşadık ama takımın harika bir iş yaptığını düşünüyorum ve sadece sakin kaldığımızdan, bir olduğumuzdan emin olmalıyız ve buna göre davranmalıyız."

"Bu hatalarımızdan öğreniyoruz. Dediğim gibi araçla ilgili bir şey öğrenmeden 9. turda yarış dışı kalmak son derece hayal kırıklığına uğratıyor ama durum bu." dedi.

Takımın daha ne kadar sorun yaşama lüksü kaldığı sorulan Sainz, bunun Red Bull'a bağlı olduğunu söyleyerek şaka yaptı.

"Hedefimiz hiç sorun yaşamamak fakat her takımın planı budur. Sorun, problemlerin beklenmedik bir şekilde olması."

"Fakat dediğim gibi bu olabilir ve eminim ki oluşturduğumuz harika takımla birlik içinde kalırsak buna göre tepki verir ve bir dahaki sefere daha iyi oluruz."