Sainz: “Takım olarak iyi bir gün geçirdik”

McLaren sürücüsü Sainz, takım arkadaşı Lando Norris’in 4. olduğu sıralama turlarını 9. sırada tamamladı ve takımın her iki aracının da ilk 10’a girmesine katkı sağladı.

Sıralama turlarından sonra konuşan İspanyol sürücü, “Genel olarak takım için çok iyi bir gün olduğunu düşünüyorum. Geçen sene bizi rahatça yenebilen takımlara karşı seçeneklerimiz olduğunu görmek iyi.”

“Kişisel olarak, hafta sonu boyunca denge sorunları yaşadım. Özellikle de hızlı virajlarda güven sorunu yaşadım. Sıralama turlarının son seansına kalıp kullanılmış lastiklerle 8. olsam da, iyi bir gün geçirdiğimizi ve yarın saldırabileceğimizi düşünüyorum.”

“Evet, bir rahatlama oldu. Çünkü Racing Point, AlphaTauri, Renault gibi çok güçlü araçları gördüğümüz bir hafta sonu olduğunu düşünüyorum. Ancak bu takımlarla savaşabildiğimizi görmek rahatlattı. Bunun sadece bu piste özel mi olduğunu ve diğerlerinin daha fazla aerodinamik yük kullanıp kullanmadığını görmeliyiz. Ancak şimdilik haberler iyi.”

“Neler olacağını görmemiz gerek, kolay bir yarış olmayacak. Ancak iyi bir hıza sahip gibi görünüyoruz. Bunun avantajını kullanmalı ve sıralama performansını yarışa taşıyıp taşıyamayacağımızı görmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.