Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
02 Tem
-
05 Tem
Yarış:
16 Saat
:
30 Dakika
:
43 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
82 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
131 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
145 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Sainz: “Takım olarak iyi bir gün geçirdik”

paylaşım
yorumlar
Sainz: “Takım olarak iyi bir gün geçirdik”
Ekleyen:
, Editör
4 Tem 2020 20:19

Avusturya Grand Prix’si öncesinde sıralama turlarını 8. sırada tamamlayan Carlos Sainz, iyi bir gün geçirdiklerini söyledi.

McLaren sürücüsü Sainz, takım arkadaşı Lando Norris’in 4. olduğu sıralama turlarını 9. sırada tamamladı ve takımın her iki aracının da ilk 10’a girmesine katkı sağladı.

Sıralama turlarından sonra konuşan İspanyol sürücü, “Genel olarak takım için çok iyi bir gün olduğunu düşünüyorum. Geçen sene bizi rahatça yenebilen takımlara karşı seçeneklerimiz olduğunu görmek iyi.”

“Kişisel olarak, hafta sonu boyunca denge sorunları yaşadım. Özellikle de hızlı virajlarda güven sorunu yaşadım. Sıralama turlarının son seansına kalıp kullanılmış lastiklerle 8. olsam da, iyi bir gün geçirdiğimizi ve yarın saldırabileceğimizi düşünüyorum.”

“Evet, bir rahatlama oldu. Çünkü Racing Point, AlphaTauri, Renault gibi çok güçlü araçları gördüğümüz bir hafta sonu olduğunu düşünüyorum. Ancak bu takımlarla savaşabildiğimizi görmek rahatlattı. Bunun sadece bu piste özel mi olduğunu ve diğerlerinin daha fazla aerodinamik yük kullanıp kullanmadığını görmeliyiz. Ancak şimdilik haberler iyi.”

“Neler olacağını görmemiz gerek, kolay bir yarış olmayacak. Ancak iyi bir hıza sahip gibi görünüyoruz. Bunun avantajını kullanmalı ve sıralama performansını yarışa taşıyıp taşıyamayacağımızı görmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Sonraki haber
Avusturya GP: Cumartesi gününden en iyi kareler

Önceki haber

Avusturya GP: Cumartesi gününden en iyi kareler

trending Bugün

Avusturya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Bottas'ın, Mercedes 1-2!
Formula 1 / Formula 1

Avusturya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Bottas'ın, Mercedes 1-2!

Norris: "Racing Point'i geçebileceğimizi düşünmüyorduk"
Formula 1 / Formula 1
1s

Norris: "Racing Point'i geçebileceğimizi düşünmüyorduk"

Leclerc: "Aracın hızı 'şimdilik' bu"
Formula 1 / Formula 1

Leclerc: "Aracın hızı 'şimdilik' bu"

FIA maske takmayan Vettel, Horner ve Marko'yu uyardı
Formula 1 / Formula 1
2s

FIA maske takmayan Vettel, Horner ve Marko'yu uyardı

Sainz: “Takım olarak iyi bir gün geçirdik”
Formula 1 / Formula 1
20dk

Sainz: “Takım olarak iyi bir gün geçirdik”

Vettel, Ferrari'nin son bölüme kalamaması karşısında şaşkın
Formula 1 / Formula 1

Vettel, Ferrari'nin son bölüme kalamaması karşısında şaşkın

Canlı Anlatım: Avusturya GP sıralama turları
Formula 1 / Formula 1

Canlı Anlatım: Avusturya GP sıralama turları

Hamilton: "Bu kadar fark olmasını beklemiyorduk"
Formula 1 / Formula 1

Hamilton: "Bu kadar fark olmasını beklemiyorduk"

Son Haberler

Sainz: “Takım olarak iyi bir gün geçirdik”
Formula 1 / Formula 1
20dk

Sainz: “Takım olarak iyi bir gün geçirdik”

Avusturya GP: Cumartesi gününden en iyi kareler
Formula 1 / Formula 1
20dk

Avusturya GP: Cumartesi gününden en iyi kareler

Norris: "Racing Point'i geçebileceğimizi düşünmüyorduk"
Formula 1 / Formula 1
1s

Norris: "Racing Point'i geçebileceğimizi düşünmüyorduk"

FIA maske takmayan Vettel, Horner ve Marko'yu uyardı
Formula 1 / Formula 1
2s

FIA maske takmayan Vettel, Horner ve Marko'yu uyardı

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Avusturya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Bottas'ın, Mercedes 1-2!

2
Formula 1

Norris: "Racing Point'i geçebileceğimizi düşünmüyorduk"

1s
3
Formula 1

Leclerc: "Aracın hızı 'şimdilik' bu"

4
Formula 1

FIA maske takmayan Vettel, Horner ve Marko'yu uyardı

2s
5
Formula 1

Sainz: “Takım olarak iyi bir gün geçirdik”

20dk

Son Videolar

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler 05:49
Formula 1

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları

F1 2020 sezon ön incelemesi 21:37
Formula 1

F1 2020 sezon ön incelemesi

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP 03:41
Formula 1

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP

Son Haberler

Sainz: “Takım olarak iyi bir gün geçirdik”
F1

Sainz: “Takım olarak iyi bir gün geçirdik”

Avusturya GP: Cumartesi gününden en iyi kareler
F1

Avusturya GP: Cumartesi gününden en iyi kareler

Norris: "Racing Point'i geçebileceğimizi düşünmüyorduk"
F1

Norris: "Racing Point'i geçebileceğimizi düşünmüyorduk"

FIA maske takmayan Vettel, Horner ve Marko'yu uyardı
F1

FIA maske takmayan Vettel, Horner ve Marko'yu uyardı

Resmi: Hamilton'a ceza çıkmadı
F1

Resmi: Hamilton'a ceza çıkmadı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.