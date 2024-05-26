Sainz: "Takım için harika bir gündü"
Carlos Sainz, Monako'da podyumu yarış galibi Charles Leclerc ile paylaştığı için çok mutlu ve Ferrari'nin güçlendiğini hissediyor.
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Sainz, beş kırmızı ışığın ardından ikincilik için McLaren pilotu Oscar Piastri ile mücadele ederken lastiğine hasar verdi ve virajı dönemedi.
Bu olayın ardından gerileyen Sainz, yarışının gidişatı için umutsuz bir pozisyona düştü ancak kırmızı bayrağın yarışa dahil olmasıyla işler tekrar onun lehine döndü.
Üçüncülüğe geri dönen Sainz, pozisyonunu koruyarak podyuma ulaşmayı başardı.
"Sıkışık bir yarıştı ve ilk turda çok kötü bir durumdaydık ama kırmızı bayrağın ardından üçüncü sıraya döndükten sonra her şey düzeldi."
"O andan itibaren yarış temposu beklediğimiz gibi iyiydi, Monako sokaklarında geçiş yapmak imkansız."
"Ama Charles'ın kendi evindeki Grand Prix'yi kazandığını gördüğüm için inanılmaz mutluyum."
"Bu podyumu onunla paylaşabilmem tüm takım için harika ve gittikçe güçlendiğimizi hissediyorum."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Alpine: "Ocon'un Monako'daki hamlesi yersizdi, bu konuda önlemler alınacak"
Wolff: "İki pilotumuza da şeffaf ve adil olmaya çalışıyoruz"
Indy 500: Newgarden, O'Ward'ı son turda geçerek galibiyeti aldı
Acosta: "Motosiklet sorunu nedeniyle podyumum çöp oldu"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar