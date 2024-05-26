Sainz: "Takım için harika bir gündü"

Sainz, beş kırmızı ışığın ardından ikincilik için McLaren pilotu Oscar Piastri ile mücadele ederken lastiğine hasar verdi ve virajı dönemedi.

Bu olayın ardından gerileyen Sainz, yarışının gidişatı için umutsuz bir pozisyona düştü ancak kırmızı bayrağın yarışa dahil olmasıyla işler tekrar onun lehine döndü.

Üçüncülüğe geri dönen Sainz, pozisyonunu koruyarak podyuma ulaşmayı başardı.

"Sıkışık bir yarıştı ve ilk turda çok kötü bir durumdaydık ama kırmızı bayrağın ardından üçüncü sıraya döndükten sonra her şey düzeldi."

"O andan itibaren yarış temposu beklediğimiz gibi iyiydi, Monako sokaklarında geçiş yapmak imkansız."

"Ama Charles'ın kendi evindeki Grand Prix'yi kazandığını gördüğüm için inanılmaz mutluyum."

"Bu podyumu onunla paylaşabilmem tüm takım için harika ve gittikçe güçlendiğimizi hissediyorum."