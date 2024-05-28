Sainz: "Takdir edildiğim uzun vadeli bir proje istiyorum"
Ferrari pilotu Carlos Sainz, 2025 ve sonrası için "kendisini gerçekten isteyen" bir takımda yarışmak istiyor.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Carlos Sainz, 2024 sezonu başlamadan önce bu yılın sonunda bitecek olan kontratının uzatılmayacağını öğrendi.
İspanyol pilot, Red Bull ve Mercedes ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayınca iki seçenek arasında kalmış durumda; Williams ile anlaşmak veya Sauber/Audi'ye gitmek.
Tüm işaretler Williams ile anlaşacağı yönünde fakat sürecin biraz daha vakit alması muhtemel.
Sainz, geleceğiyle ilgili sorular üzerine şöyle dedi: “Önceliğim Formula 1'de kalmak."
"Fakat takdir edildiğimi, dinlendiğimi ve bana ihtiyaç duyulduğunu hissedebileceğim orta ve uzun vadeli bir projeye ihtiyacım var."
"Kariyerim için iyi olacak bir projeye kendimi adayabilirim."
"Bir takıma yalnızca bir veya iki yıllığına gitmenin Formula 1 için yanlış bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum."
"Tüm başarılı takımlar sürücülerle yapılan işbirlikleri sonucu ortaya çıktı. Ben de sevildiğim, takdir gördüğüm ve evimde gibi hissedeceğim bir projede yer almak istiyorum."
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3rd position, in Parc Ferme
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Le Mans 24 Saat'in startını Zidane verecek
2025'in ardından yedi pistin F1'le olan anlaşması istiyor
Marko: "Korelasyon sorunu yaşıyoruz"
Sainz: "Takdir edildiğim uzun vadeli bir proje istiyorum"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar