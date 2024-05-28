Sainz: "Takdir edildiğim uzun vadeli bir proje istiyorum"

Carlos Sainz, 2024 sezonu başlamadan önce bu yılın sonunda bitecek olan kontratının uzatılmayacağını öğrendi.

İspanyol pilot, Red Bull ve Mercedes ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayınca iki seçenek arasında kalmış durumda; Williams ile anlaşmak veya Sauber/Audi'ye gitmek.

Tüm işaretler Williams ile anlaşacağı yönünde fakat sürecin biraz daha vakit alması muhtemel.

Sainz, geleceğiyle ilgili sorular üzerine şöyle dedi: “Önceliğim Formula 1'de kalmak."

"Fakat takdir edildiğimi, dinlendiğimi ve bana ihtiyaç duyulduğunu hissedebileceğim orta ve uzun vadeli bir projeye ihtiyacım var."

"Kariyerim için iyi olacak bir projeye kendimi adayabilirim."

"Bir takıma yalnızca bir veya iki yıllığına gitmenin Formula 1 için yanlış bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum."

"Tüm başarılı takımlar sürücülerle yapılan işbirlikleri sonucu ortaya çıktı. Ben de sevildiğim, takdir gördüğüm ve evimde gibi hissedeceğim bir projede yer almak istiyorum."