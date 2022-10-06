Sainz, Suzuka'da başarılı olacaklarını düşünüyor

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Ferrari'deki henüz ikinci sezonunda kendini şampiyonluk savaşının içinde bulan Sainz, son birkaç sezonda şampiyonada iyi yerlerde bulunmasını sağlayan istikrarını korusa da hız anlamında takım arkadaşı Charles Leclerc'a yetişemediği bir sezon geçirmekte.

Singapur'da tur başına ciddi farklarla geride kalan ancak rahat bir şekilde podyuma çıkan İspanyol pilot, Red Bull ile aralarındaki makasın belli derecelerde kapandığını ve Suzuka'da galibiyet mücadelesi vereceklerini düşünüyor.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Sainz, "Hızımızı bulmuş gibiyiz. Zandvoort ve Spa'da çok geride kaldık, Monza'da farkı biraz kapattık, Singapur'da ise Red Bull'a daha yakındık. Belki yarışta daha hızlı değildik ama hiç olmazsa rekabetin içindeydik.

"Hedefimiz hem sıralama turlarında, hem de yarışta en hızlı takım olabilmek. Bu hedefe ulaşmamız, çok özlediğimiz yarış galibiyetlerini de yanında getirecek. Sezon bitmeden bunu başarmamız en ideal senaryo."

"Suzuka takvimdeki en iyi pistlerden biri, eski usul bir pist; buraya geldiğimizde bunu sürücülerin yüzlerinde görebiliyorsunuz çünkü farklı bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Dolayısıyla geri dönmek harika."

"Ayrıca taraftarlar da üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirmekte, bu nedenle tüm hafta sonu harika geçiyor. Pistin Avrupa'dan bu kadar uzak olması üzücü." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Erik Junius

Özellikle 2000'lerin başında iyi performanslar sergilediği Suzuka'da 2004 sezonundan beri galibiyete hasret kalan Ferrari'de herkesin tek bir isteği var: sezon bitmeden yeniden kazanabilmek.

Takımın ortak isteğini paylaşan Sainz, her türden virajı içinde barındıran pistin F1-75'e uyduğunu, dolayısıyla bir şansları olacağını öne sürüyor.

İspanyol pilot, "Singapur'dan iyi puanlarla ayrıldık, ancak burada sadece kazanmak istiyoruz. Bence sezon bitmeden bir yarış kazanmak gelecek sezon için bizi motive edecektir çünkü son galibiyetimizden bu yana uzun bir süre geçti. Buna ihtiyacımız var."

"Suzuka özel bir pist, hem çok dar, hem çok hızlı. Ayrıca virajlar çok akıcı ve yarış boyunca hücumda kalmanızı gerektiriyor, bu da size özel bir keyif veriyor. Benzer duyguları araçtan inen her pilotun yüzünde görebilirsiniz."

"Uzun düzlüklü pistlerin yanı sıra orta ve yüksek hızlı virajları içinde bulunduran pistler aracımıza uygun. Ferrari hemen hemen her yerde hızlı, sadece kendimizi Red Bull ile kıyaslamamız gerekiyor."

"Yüksek hızlı virajları ve yüksek hızlı pistleri seviyorum, geçmişte çok hızlı olduğum bu tür pistleri ziyaret etmekten büyük keyif alıyorum. Dolayısıyla şimdi yarışın tadını çıkarma zamanı." dedi.