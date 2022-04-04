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Sainz: "Suudi Arabistan, F1-75'te yaşadığım zorlukları anlamak için önemliydi"

Carlos Sainz Jr, Suudi Arabistan Formula 1 hafta sonundan çıkardığı derslerin, sezon başında Ferrari'nin yeni aracıyla yaşadığı zorlukları daha iyi anlamasına yardımcı olacağına inanıyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Sainz: "Suudi Arabistan, F1-75'te yaşadığım zorlukları anlamak için önemliydi"
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Sainz, Bahreyn'de gerçekleştirilen ilk yarışı takım arkadaşı Charles Leclerc'in gerisinde ikinci sırada tamamladı ve takımına dubleyi getirdi. Suudi Arabistan GP'de ise üçüncü olarak, sezona çiftte podyumla başladı.

Fakat Sainz, yılın bu başlangıç kısmında takım arkadaşı Leclerc'i yakalamakta güçlü çekiyordu ve Bahreyn'i bir Ferrari pilotu olarak katıldığı "en zor yarış" olarak nitelendirdi.

Sainz, F1-75'te tam olarak ne tür bir sorun yaşadığını açıklamak istemedi fakat Cidde pistini dört ayda ikinci kez kullanmanın, geçen yıla kıyasla hangi konumda olduğunu görmesi için faydalı olduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan'daki yarıştan sonra Sainz, "Sorunların tam olarak ne olduğu, mahremiyet nedeniyle özel kalmalı. Zaten bunların hepsi o kadar teknik şeyler ki, dışarıdaki insanlara veya basına açıklamak çok zor."

"Bu, 100 gün önce geçen yılki araçla çok yüksek bir öz güvenle bu piste geldiğim için şimdiye kadarki en iyi deneyimlerden biriydi."

"Geçen yıl sıralama turlarında ve yarışta çok rahattım. Araçtan tam olarak ne bekleyeceğimi ve aracın bana ne verdiğini biliyordum."

"100 gün sonra geri döndüm ve geçen yıl gerçekten güçlü hissettiğim virajlarda bu yıl daha fazla zorlandığımı ve aracı gerçekten istediğim şekilde kullanamadığımı gördüm."

 

Photo by: Red Bull Content Pool

"Araç bana şu anda sürüş için istediğim hissiyatı vermese de, üzerinde çalıştığım şeyler bunlardı. Bence bir adım ileri gittim ve doğru yönde ilerledim."

"Bu açıdan Suudi Arabistan'daki hafta sonu çok faydalı oldu. Artık ne üzerinde çalışmam gerektiğini ve yakın gelecekte araçtan neye ihtiyacım olduğunu daha iyi biliyorum."

"İki ya da üç virajda geçen sene kendimi çok iyi hissederken, bu yıl durum böyle değildi. Bu, verilerde de açıkça görülebiliyor."

"Bu bakımdan, geçen hafta sonu yapılan yarış bana gerçekten daha iyi bir genel bakış sağladı. Bana üzerinde çalışmam ve daha güçlü olmam için iyi veriler verdi." dedi.

Yeni Ferrari aracını tam olarak anlamakta zorlanmasına rağmen Sainz, ilk iki yarışın ardından şampiyonada takım arkadaşı Leclerc'in 12 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Sainz, hem Bahreyn hem de Suudi Arabistan'da sıralama turlarını üçüncü bitirdi.

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