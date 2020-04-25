Sainz, sürücülerin ilk yarışta zorlanacağını düşünüyor

F1 yarışları en az Temmuz ayına kadar ertelenmiş durumdayken, sürücüler en az beş ay boyunca bir F1 aracının direksiyonuna geçememiş olacak.

Sainz, evde yapılan antrenmanların, araçların boyunlarına bindirdiği yük için kendilerini hazırlamaya yetmeyeceğini söyledi.

Uzun süre boyunca bir F1 aracı kullanmamak hakkında konuşan Sainz, “Bu sizi etkiliyor, özellikle de boynunuzu. Evde ne kadar sıkı antrenman yaparsanız yapın, bir F1 aracında maruz kalacağınız G kuvvetini üretmek imkansız.”

“İlk yarış için seçilecek olan pist, sürüş yapmayan ya da boyun kısmı için antrenman yapmayan sürücüleri çok zorlayacak. Bu zorlu olacak.”

“Şu anda Avusturya iptal olmayan ilk yarış. Orası en zorlu pistlerden biri değil, ancak hızlı virajlarda zorlanacağız.”

“Eğer ilk yarış Macaristan ya da Singapur olursa, birçok sürücünün bayılmaya yakın şekilde yarışı bitireceğinden eminim.”

“İnsanlar, bir yarış boyunca vücudun ne kadar zorlandığını hayal edemiyorlar. Bir F1 aracını sürebilmek için fit kalmanın tek yolu, bir F1 aracını kullanmaktır.” ifadelerini kullandı.

İspanyol sürücü, yarışlar yeniden başladığında Formula 1’in gerekli olan tüm güvenlik önlemlerini aldığından emin olması gerektiğini belirtti.

“F1’in ve takımların, çalışanların nasıl seyahat ettiğine çok dikkat etmeleri gerekecek.”

“Gerekli güvenlik önlemleri olmadan bizi öylece bir yerden başka bir yere götüremezler.”

“Mümkün olan en kısa sürede normale dönmek istiyorum, ancak risk almaya gerek yok. Bu günlerde sürücüler, GPDA aracılığıyla FIA ve FOM ile temas halindeler. Henüz bir karara varılmadı, ancak yarışlar başladığında değerlendirilecek olan birkaç fikir var.”