Sainz: "Şu anda sezon başında olmam gereken seviyedeyim"

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Carlos Sainz, Brezilya Gp hafta sonunda bu yıl şimdiye kadarki en güçlü sürüşlerinden birisini çıkarmayı başardı.

Üçüncü olarak podyuma çıkan Sainz, "Evet, kesinlikle bu yılki en iyi sonuçlarımdan birisi. Aldığım ceza ve fren kanalıma sıkışıp, frenlerimin yanmasına neden olan ve hatta neredeyse yarış dışı kalmama neden olan çeşitli aksilikler göz önüne alındığında çok sağlam bir hafta sonu olduğunu düşünüyorum."

"Ayrıca çok erken bir noktada üç pit stop yapmak zorunda kaldım. Bunun muhtemelen doğru strateji olmadığını düşündüm. Fakat o noktadan sonra her şeyi unutup sonuna kadar zorlamam ve nereye gideceğimi görmem gerekiyormuş gibi hissettim. İyi olan şey şu ki çok iyi tempo yakaladık ve çok hızlıydık. Sonlara doğru Checo'yala mücadele ettik ve sonunda podyuma çıkmak gerçekten güzel bir duyguydu." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

İlginç şekilde Ferrari, Red Bull'un cumartesi günü yaşadığı sorunlara rağmen orta hamurla yarışa başlamayı seçti.

Sainz bu konuda, "Yedinci sıradan başladığım için ilk bölümde orta hamuru kullanmanın bana hiçbir şey kaybettirmeyeceğini düşündüm çünkü benim için orta hamurla Lando'yu geçmek ve ilk beşin ardına gelmek oldukça kolay olacaktı. Bu sayede orta hamuru aradan çıkarıp yumuşak lastikleri kullanmakta özgür olacaktım. Böylelikle yarışın sonuna doğru yarışımın canlanacağını hissettim. Fakat 14. turda orta lastiği değiştirmek zorunda kaldım ve bundan ötürü üç pit stop yapmam gerekiyordu."

"Yine de bence doğru kararı verdik. Eğer yumuşak lastiklerle başlamış olsaydım çok fazla şeyi değiştirir miydi emin değilim." dedi.

Sainz yarışın ardından artık eski seviyesine geri geldiğini düşünüyor.

"Bence şu anda bulunduğum seviye, aslında sezon başında olmam gereken seviye. Yani aniden çok daha iyi hale gelmedim. Sadece aracı anlamam gerekiyordu."

"Mühendislerimle birlikte rahat hissetmem için çok çaba sarf ettik ve bu araçla rekabetçi olabilmek için sürüşle ilgili pek çok şeyi değiştirmek zorunda kaldım. Fakat iyi olan şey gelecek yıla girerken bana çok fazla güven veriyor olması ve nihayet yapabileceğimi bildiğim seviyede sürüş yapıyor olmam."