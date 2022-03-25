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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Sainz: "Şu anda favori yok"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, ilk yarıştaki güçlü performanslarına rağmen şu anda kimsenin favori olmadığını söylüyor.

Kemal Şengül
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Sainz: "Şu anda favori yok"
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Ferrari, Bahreyn'de güçlü bir performans sergilemiş ve Charles Leclerc yarışı kazanırken, Carlos Sainz son bölümde takıma dubleyi getirmişti.

Suudi Arabistan GP öncesi konuşan Sainz, bu hafta sonu rekabetçi olup olmayacakları sorulduğunda şöyle dedi: "Şu anda burada rekabetçi olmamız gerektiğini söylememizi sağlayacak yeterlilikte veri yok. Sadece tek bir yarışa gittik. Bahreyn pek çok yüksek hızlı, orta hızlı ve düşük hızlı virajıyla çok komple bir pist."

"Öndeyiz ama şimdiye kadarki en uzun Formula 1 sezonundayız. Daha gidilecek 22 yarış var."

"Bu yıl herkesin getireceği büyük güncellemeleri hesaba katarsak favorinin kim olacağını söylemek imkansız. Yarıştan yarışa durum değişecek. Bir takım olarak iyiyiz, mücadelenin içerisindeyiz. Orada olmayı da istiyoruz. Fakat bizi favori olarak görmüyorum, aslında kimseyi favori olarak görmüyorum. Bence hâlâ her şey olabilir."

"Burada dalgalanmanın genel olarak biraz daha zor olabileceğini düşünüyorum çünkü düzlüklerin sonunda bazı tümsekler var. Fakat aynı zamanda Barselona'da çok düzgün bir zemin vardı ve buna rağmen çok fazla dalgalanma yaşadık. O günden bu yana sorunu çözmek için çok fazla parça değişirdik Yani bilmiyorum, belki iyi olur belki de kötü, belki de tamamen yanılıyorumdur."

Sainz, kişisel anlamda yaşadığı sorunları tek bir yarışta çözemeyeceğini söylüyor.

"Bahreyn'deki sıralama turlarında pole pozisyonu mücadelesindeydim ve bu, benim için iyi bir haberdi çünkü bu araçtaki hissiyat ve anlayış eksikliğine rağmen neredeyse pole pozisyonunu getirecek birkaç tur atmayı başardım. Fakat hâlâ ayarlar ve araç anlayışı üzerinde çalışmam gerekiyor."

"Üç gündür çocuklarla analiz yapıyorum. Birkaç ilginç teorimiz var. Burada deneyeceğimiz birkaç ilginç şey de var. Bunun tek yarışta çözülecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Geçen yılki gibi adım adım ilerleyeceğiz ve olması gereken yere geleceğiz."

"Ayrıca daha fazla örnek de gerekiyor. Ne de olsa Bahreyn'in tek seferlik bir şey olup olmadığını, burada aniden beklediğim yere gelip gelmeyeceğimi bilmiyorum. Bunlar henüz ilk günler."

"Aracı anlamak ve durumu daha iyi kavramak için daha fazla sürüş yapmaya ihtiyacım olduğunu hissediyorum. Yani araçta ne kadar çok vakit geçirirsem o kadar çabuk çözebilirim çünkü aracı istediğim tarza uygun hale getirme konusunda daha fazla fırsatım olur."

"Bence burası önemli bir test olacak çünkü çok yüksek hızlı bir pist ve güven gerekiyor. Burada duvarlara hızlı ve yakın gitmek için güvene ihtiyacınız var. Bana ne kadar güven duyduğumu gösterecek."

Carlos Sainz Jr., Ferrari and Charles Leclerc, Ferrari during an interview

Carlos Sainz Jr., Ferrari and Charles Leclerc, Ferrari during an interview

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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