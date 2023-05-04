Sainz: "Şu anda araçla bütünleşemiyorum"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, bu yıl şimdiye kadar hayal kırıklığı yaratan isimlerden birisiydi ve şimdiye kadar podyuma çıkmayı başaramadı.

Miami öncesi konuşan Sainz, "Benim için SF-23 aracını kullanmak çok zor. Sezonun ilk yarışlarında başımı çok ağrıttı, doğru ayarları bulmakta çok zorlanıyoruz."

"Bu zorluklara rağmen takımdaki herkesin pozitif bir tutum sergilediğini görüyorum ki bir süredir durum böyle değildi."

"Aracın sevmediğimiz bazı özellikleri var. Şu anda bunları bir şekilde telafi etmeye çalışıyoruz. Maranello'da durumdan memnun olan bir kişi bile yok ve geri dönebilmek adına çok agresif bir gelişim planı hazırlandı."

"Herkes durumu toparlamaya çalışıyor ve ben takımın şu anki çalışma şeklini seviyorum." dedi.

Sonraki yarışlardan ne beklediğiyle ilgili Sainz, "Aracın yarış hızını arttırmak için yapmamız gereken işler var. Bu bizim zayıf noktamız olmaya devam ediyor."

"Umarım Miami'de ritim yakalayabilirim çünkü performansımdan memnun değilim."

"Yakında ikinci Formula 1 zaferi elde etmek için iyi bir şansım olduğunu düşünüyorum fakat bunun için Red Bull Racing'in biraz yardımına ihtiyacımız var."

"Geçen yıl buna gerek yoktu çünkü aracımız yarış kazanmamızı sağlayacak seviyedeydi."

"Yine de bu yıl sezonun bir aşamasında rakiplerimizi yenebileceğimizi düşünüyorum çünkü önümüzde farklı pistlerde gerçekleştirilecek farklı yarışlar var."

"Yine de bunun ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyorum." dedi.