Sainz: "Şu ana kadar güncelleme yapmadık ve buna rağmen Miami'de ilk çizgideydik"

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Carlos Sainz, bu hafta sonu gerçekleştirilecek İspanya GP öncesinde perşembe günü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Pek çok konuya değinen Sainz, sözlerine şöyle başladı: "Sezon benim için harika başlamadı. Muhtemelen işlerin gidişatından %100 memnun olmayan ilk kişi benim. Fakat aynı zamanda olumlu tarafta baktığımızda, şu ana kadar bitirdiğimiz her yarışta podyuma çıktım"

"Araçtan %100 memnun olmasam bile pole pozisyonları için savaşabiliyorum ve finiş gördüğümde podyuma çıkıyorum. Bu açıdan puansız geçen Avustralya ve Imola yarışları, sürücüler şampiyonasında oldukça büyük bir etkiye sahip oldular."

"Fakat aynı zamanda gidilecek 17 yarış ve önümüzde hâlâ çok vakit var. Şimdi yeni bir güncellemeye sahip olacağız, araç muhtemelen biraz gelişecek. Umarım biraz daha istediğim yönde gider."

Sainz, Red Bull'un bu hafta sonu güncelleme getirmesini ve hızlanmasını bekliyor ancak takımına güveniyor.

"Muhtemelen ilerleme kaydetmişlerdir. Yine de Red Bull'un aksine hiçbir güncelleme getirmediğimiz ilk beş yarışın ardından Miami'de ilk çizgideydik ve hem galibiyet hem de podyum için savaşıyorduk. Yani bu hafta sonu neler olacak göreceğiz. Takıma ve yaptığımız işe güveniyorum. Geçen yıldan beri iyi şekilde çalışan bu projeye inanıyorum ve doğru fikirlere sahip olduğumuzu düşünüyorum."

"Şu anda Formula 1'in muhtemelen en güçlü takımına karşı yarışıyoruz. Onlar geçen yıl sürücüler şampiyonluğunu kazandılar, bu yüzden hızlı olacaklar. Yani karşımızda çok büyük bir zorluk var."

"Yine de işimizi iyi şekilde yapabileceğimize inanıyoruz ve gelişmek için çaba göstermeyi sürdürüyoruz. Bunun yeterli olup olmayacağını göreceğiz."

Carlos Sainz, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

Sainz, dalgalanmayı test etmek adına Barselona'nın iyi bir pist olacağını da ekledi.

"Miami şimdiye kadar bu anlamda en iyi hafta sonuydu. Yine de gittiğimiz her pistte bunun üstesinden gelmeye, onu kaldırmaya veya daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Imola ve Avustralya bu açıdan korkunçtu ve bununla uğraşmak zorunda kaldı. Göreceğiz."

"Daha fazla örnek gerekiyor. Kış testinde bu pistteki dalgalanma seviyesi çılgıncaydı. Şimdi nerede olduğumuzu görmek adına harika bir kıyas noktası ve iyi bir test olacak."

Son yarışlarda Ferrari'yi etkileyen şeylerden birisi de lastik aşınması gibi görünüyordu.

Sainz bu konuda, "Evet, bu ilginç bir konu. Melbourne'de Charles'ın Red Bull'a göre çok daha az aşınması vardı ve bir hafta sonra Red Bull bize göre daha az aşınma yaşadı. Sanırım bu durum yıl boyunca böyle devam edecek. Bence son iki yarışta avantajları vardı ama böyle olması, onların her yarışta avantajlı olacağı anlamına gelmiyor."

"Piste bağlı olduğunu düşünüyorum. Ayarlar ve güncellemeler buna yardım edebilir. Her şey sürekli olarak değişebilir ve ilk birkaç yarışın ardından kesin bir yargıya varmak çok zor. Bana sorarsanız çok yakınız, 0.1 saniyelik detaylardan bahsediyoruz." dedi.

Bir başka kilit nokta da Ferrari'nin düzlüklerde Red Bull'a oranla daha geride olması gibi görünüyor. Aslında Red Bull'un düzlüklerdeki üstünlüğü demek daha doğru olabilir.

Sainz, bunun ayarlarda kendilerini ne kadar etkilediği sorusuna, "Çok az. Kendi simülasyonlarımız var. Bu pistte hangi arka kanatların, hangi ayarların en hızlı olduğunu tahmin edecek araçlara sahibiz ve düzlük hızına odaklanmıyoruz. Sadece virajların her birinde nasıl hızlı olacağımıza veya her pistte mümkün olan en iyi hızı nasıl yakalayacağımıza odaklanıyoruz. Red Bull'un düzlüklerde daha hızlı olduğunu görürsek de buna çok fazla odaklanmıyoruz çünkü kendimizi sırf düzlüklerde biraz daha hızlı olmak için turun geri kalanında geriye düşürmek istemiyoruz. Yani bu şekilde çalışıyoruz ve şu ana kadar gayet iyi gidiyor."