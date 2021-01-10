Sainz Sr: "Oğlum ve Leclerc iyi anlaşacak"

Ralli efsanesi Carlos Sainz Sr, 1990 ve 1992 yıllarında Toyota ile Dünya Ralli Şampiyonu olurken, 4 kez de Dakar Rallisi'ni kazanmayı başardı.

Tüm zamanların en iyi ralli sürücülerinden birisi olan Sainz, Dakar'da toplam 43 etap zaferi de elde etti.

Sainz'ın oğlu Carlos Sainz Jr ise pist yarışlarında mücadele ediyor ve yeni sezonda Ferrari F1 ekibine katılacak.

Şu anda Dakar Rallisi için Suudi Arabistan'da bulunan Sainz Sr, oğluyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sainz, La Gazzetta dello Sport'a şöyle dedi: "Oğlumla her gün konuşuyoruz. Benim yaptıklarımla gurur duyduğu kadar, ben de onun Formula 1'de yaptıklarıyla gurur duyuyorum."

"Artık benden daha ünlü biri oldu, şimdi bir Ferrari sürücüsünün babasıyım!"

"Anlaşmayı duyduğumuzda bir parti gibiydi. Bu her gün olmuyor ve oğlum çok mutluydu."

"Açıkçası onu çok motive ve hazır görüyorum."

"O ve Charles, Ferrari'nin büyümesine yardımcı olmak amacıyla birlikte iyi şekilde çalışabilecek çok hızlı ve zeki iki genç yetenek."

"Carlos'un takım arkadaşıyla iyi bir ilişkiye sahip olacağına inanıyorum."