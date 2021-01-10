Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Sainz Sr: "Oğlum ve Leclerc iyi anlaşacak"

paylaşım
yorumlar
Sainz Sr: "Oğlum ve Leclerc iyi anlaşacak"
Ekleyen:
, Editör

Carlos Sainz Jr'ın babası Carlos Sainz Sr, oğlunun Charles Leclerc'le Ferrari'de iyi şekilde anlaşacağını düşünüyor.

Ralli efsanesi Carlos Sainz Sr, 1990 ve 1992 yıllarında Toyota ile Dünya Ralli Şampiyonu olurken, 4 kez de Dakar Rallisi'ni kazanmayı başardı.

Tüm zamanların en iyi ralli sürücülerinden birisi olan Sainz, Dakar'da toplam 43 etap zaferi de elde etti.

Sainz'ın oğlu Carlos Sainz Jr ise pist yarışlarında mücadele ediyor ve yeni sezonda Ferrari F1 ekibine katılacak.

Şu anda Dakar Rallisi için Suudi Arabistan'da bulunan Sainz Sr, oğluyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sainz, La Gazzetta dello Sport'a şöyle dedi: "Oğlumla her gün konuşuyoruz. Benim yaptıklarımla gurur duyduğu kadar, ben de onun Formula 1'de yaptıklarıyla gurur duyuyorum."

"Artık benden daha ünlü biri oldu, şimdi bir Ferrari sürücüsünün babasıyım!"

"Anlaşmayı duyduğumuzda bir parti gibiydi. Bu her gün olmuyor ve oğlum çok mutluydu."

"Açıkçası onu çok motive ve hazır görüyorum."

"O ve Charles, Ferrari'nin büyümesine yardımcı olmak amacıyla birlikte iyi şekilde çalışabilecek çok hızlı ve zeki iki genç yetenek."

"Carlos'un takım arkadaşıyla iyi bir ilişkiye sahip olacağına inanıyorum."

Hamilton: "Russell şampiyon olabilecek potansiyelde"

Önceki haber

Hamilton: "Russell şampiyon olabilecek potansiyelde"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen, Perez'i "yok etmeyi" hedefliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Perez'i "yok etmeyi" hedefliyor

Claire: "Williams'ı satmak zorundaydık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Claire: "Williams'ı satmak zorundaydık"

Wolff, Hamilton'un Rosberg gibi aniden emekli olmayacağından emin
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Hamilton'un Rosberg gibi aniden emekli olmayacağından emin

Pilotların 2021 sezonunda kullanacağı numaralar belli oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Pilotların 2021 sezonunda kullanacağı numaralar belli oldu

Sizin köşeniz: Charles Leclerc, Ferrari'yi zirveye taşıyabilir mi? - Bölüm 2
Formula 1 Formula 1 / Blog

Sizin köşeniz: Charles Leclerc, Ferrari'yi zirveye taşıyabilir mi? - Bölüm 2

Sainz Sr: "Oğlum ve Leclerc iyi anlaşacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz Sr: "Oğlum ve Leclerc iyi anlaşacak"

Sato'nun eski Jordan F1 aracı, İngiltere'de pist gününde kullanıma sunuldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sato'nun eski Jordan F1 aracı, İngiltere'de pist gününde kullanıma sunuldu

De la Rosa: "Alonso şampiyon olabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

De la Rosa: "Alonso şampiyon olabilir"

Son Haberler

Sainz Sr: "Oğlum ve Leclerc iyi anlaşacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz Sr: "Oğlum ve Leclerc iyi anlaşacak"

Hamilton: "Russell şampiyon olabilecek potansiyelde"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Russell şampiyon olabilecek potansiyelde"

Verstappen, Perez'i "yok etmeyi" hedefliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Perez'i "yok etmeyi" hedefliyor

Steiner: "Mazepin hatasından dersler çıkarmalı ve büyümeli"
F1 Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Mazepin hatasından dersler çıkarmalı ve büyümeli"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen, Perez'i "yok etmeyi" hedefliyor

3s
2
Formula 1

Claire: "Williams'ı satmak zorundaydık"

5s
3
Formula 1

Wolff, Hamilton'un Rosberg gibi aniden emekli olmayacağından emin

5s
4
Formula 1

Pilotların 2021 sezonunda kullanacağı numaralar belli oldu

9s
5
Formula 1

Sizin köşeniz: Charles Leclerc, Ferrari'yi zirveye taşıyabilir mi? - Bölüm 2

21s

Son Haberler

Sainz Sr: "Oğlum ve Leclerc iyi anlaşacak"
F1

Sainz Sr: "Oğlum ve Leclerc iyi anlaşacak"

Hamilton: "Russell şampiyon olabilecek potansiyelde"
F1

Hamilton: "Russell şampiyon olabilecek potansiyelde"

Verstappen, Perez'i "yok etmeyi" hedefliyor
F1

Verstappen, Perez'i "yok etmeyi" hedefliyor

Steiner: "Mazepin hatasından dersler çıkarmalı ve büyümeli"
F1

Steiner: "Mazepin hatasından dersler çıkarmalı ve büyümeli"

Wolff, Hamilton'un Rosberg gibi aniden emekli olmayacağından emin
F1

Wolff, Hamilton'un Rosberg gibi aniden emekli olmayacağından emin

Son Videolar

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.