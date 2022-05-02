Sainz: "Sprint formatı iyi bir potansiyele sahip"

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Uzun zamandır sıralama formatında değişiklik yapmak isteyen F1, geçtiğimiz sezon 3 yarışta sprint formatını kullanarak önemli bir adım atmıştı.

Bu formatta ana yarışın gridini belirlemesi için Cumartesi günü sprint yarışı düzenleniyor, sprint yarışının gridi ise Cuma akşamı yapılan klasik sıralama turları ile belirleniyor.

2021 sezonundaki üç sprint yarışından memnun kalan F1 yönetimi, formatı 2022'de de sürdürme kararı aldı. Üç sprint yarışının ilki geçtiğimiz hafta Imola'da düzenlendi.

Sainz, Imola'da sprint yarışından faydalanan isimlerden biri. Cuma günü sıralama turlarının ikinci bölümünde kaza yapan ve üçüncü bölüme kalmasına rağmen tur atamayan Sainz, 10. sırada başladığı sprint yarışını 4. sırada bitirerek büyük avantaj kazandı.

Yarışta ise işler Sainz'ın istediği gibi gitmedi, henüz ilk turda Daniel Ricciardo'nun teması sonrası spin atarak çakıla saplanan Sainz, arka arkaya ikinci yarışta da damalı bayrağı görmeyi başaramadı.

İspanyol pilot sprint yarışının "iyi bir potansiyele sahip olduğunu" düşünüyor fakat formata biraz daha "heyecan katılması" gerektiğini de ekliyor.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, in the gravel after contact with Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Motorsportweek.com'a konuşan Sainz, "FOM ve FIA ile sprint formatına biraz heyecan katıp katmamayı tartışıyoruz."

"Format iyi bir potansiyele sahip." dedi.

Ancak Sainz, bu sezon itibariyle genişleyen yarış programı konusunda ise endişeli.

"Açıkçası normal hafta sonlarında daha fazla yarışa gidiyoruz."

"Ancak bu yıl beklemediğimiz bazı sebeplerden ötürü, hem Perşembe hem de Cuma günleri pilotlar için çok daha uzun geçiyor."

"Karşı karşıya olduğumuz basın mensubu miktarı, pistte toplantılarda ve etkinliklerde geçirdiğimiz zaman miktarı yarış sayısına göre bile fazlasıyla arttı.

"Bunu daha verimli bir hale getirecek şekilde kontrol etmenin bir yolunu bulmamız gerekecek."