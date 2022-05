Sainz: "Sprint formatı iyi bir potansiyele sahip"

Uzun zamandır sıralama formatında değişiklik yapmak isteyen F1, geçtiğimiz sezon 3 yarışta sprint formatını kullanarak önemli bir adım atmıştı.

Bu formatta ana yarışın gridini belirlemesi için Cumartesi günü sprint yarışı düzenleniyor, sprint yarışının gridi ise Cuma akşamı yapılan klasik sıralama turları ile belirleniyor.

2021 sezonundaki üç sprint yarışından memnun kalan F1 yönetimi, formatı 2022'de de sürdürme kararı aldı. Üç sprint yarışının ilki geçtiğimiz hafta Imola'da düzenlendi.

Sainz, Imola'da sprint yarışından faydalanan isimlerden biri. Cuma günü sıralama turlarının ikinci bölümünde kaza yapan ve üçüncü bölüme kalmasına rağmen tur atamayan Sainz, 10. sırada başladığı sprint yarışını 4. sırada bitirerek büyük avantaj kazandı.

Yarışta ise işler Sainz'ın istediği gibi gitmedi, henüz ilk turda Daniel Ricciardo'nun teması sonrası spin atarak çakıla saplanan Sainz, arka arkaya ikinci yarışta da damalı bayrağı görmeyi başaramadı.

İspanyol pilot sprint yarışının "iyi bir potansiyele sahip olduğunu" düşünüyor fakat formata biraz daha "heyecan katılması" gerektiğini de ekliyor.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, in the gravel after contact with Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images