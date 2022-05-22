Sainz: "Spinin ardından araç çok fazla hasar aldı"

Haberi dinle

Carlos Sainz aldığı kötü startın ardından beşinci sıraya kadar gerilemiş ve sonrasında spin atarak çakıl havuzuna girmişti.

İspanyol sürücü yarışa dönmeyi başardı ancak beklendiği kadar hızlı yükselemedi ve son bölümdeki temposu Mercedes sürücüleri kadar iyi değildi.

Yarışın ardından konuşan Sainz bunun büyük oranda aracın aldığı hasarla ilgili olduğunu dile getirdi.

Sainz şöyle dedi: "Bizim için uzun ve zor bir yarış oldu. Ani rüzgar ve spinin ardından yükselmeye çalıştım fakat araç o andan itibaren asla aynı değildi."

"Oldukça fazla hasar vardı ve podyuma geri dönmeye çalışırken çok fazla kayıyordum."

"Sonunda dördüncüyüm ve bugün istediğim gibi geçmedi. Tüm yarış boyunca zorlandım ama bazen bu şekilde gidebiliyor."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Taraftarlar spinden sonra pes etmememe yardımcı oldular. Puan barajının dışındaydım ve hasarlı araca rağmen yükselmek için elimden gelenin en iyisini yaptım."

"Açıkça bizim günümüz değildi. Start, spin ve diğer her şeyle bizim için ters giden bir yarıştı. Sahip olduğum hasarın boyutuyla neredeyse tam bir yarış geçirmek zorunda kaldım ve gerçekten çok zordu."

Startta ne olduğu sorusuna Sainz, "Açıkçası zordu. Sanırım prosedürü yanlış yaptım ve o andan itibaren durumu toparlamaya çalıştım."

"Fakat aniden esen rüzgarla spin attım. Orada taban hasar gördü ve araç artık eskisi gibi değildi. Çok büyük bir yere basma gücü kaybı vardı. Bu da hızlı virajlarda işimi çok zorlaştırdı. Dördüncü sıraya kadar yükselmeyi başarsam da hedefimiz bu değildi."

"Yine de en azından bazı puanlar aldık." dedi.

Sainz aracı istediği gibi süremediğini söyledi.

"Araçta zorlandığım ortada. Güncellemeler işe yarasa ve hız kazandırsa bile sürüş tarzı anlamında zorlanıyorum. Henüz geçen seneki dengeyi bulamadım. Bunun için mühendislerim ve tüm takımla çok çalışıyorum."

Son olarak Leclerc'in yarış dışı kalmasıyla ilgili şunları söyledi: "Charles için çok kötü çünkü kazanabilir ve şampiyonada farkı daha da açabilirdi. Fakat yarışlar böyle. İlk yarışlarda Red Bull benzer şeyler yaşadı ve şimdi biz aynı durumdayız."