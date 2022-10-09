Sainz: "Spin attıktan sonra bana çarpmasınlar diye dua ettim"

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Pazar günü gerçekleştirilen Japonya GP, yoğun yağmur altında başladı ve Carlos Sainz, aracının kontrolünü kaybedip kaza yaptı.

Kaza sonrası aracı piste savruldu ve birkaç pilot Sainz'a çarpmaktan son anda kurtuldu.

Neler olduğu sorusuna Sainz, "Sadece Checo'nun su spreyinden kaçmaya çalışıyordum."

"Dördüncü virajda görüşüm zaten sıfırdı ve spreyden çıkmaya çalışırken geçiş lastikleriyle su birikintisine girdim."

"Bu lastikler çok fazla su tahliye etmiyor ve spin attım."

"Muhtemelen en kötü kısım daha sonra piste savrulmam ve arkamdan birisinin bana doğru gelip gelmediğini bilmememdi."

"Kesinlikle harika değildi. Çarpışma olup olmayacağını bilmediğim, kendimi hazırladığım ve sadece arkadaşlarımın iyi reflekslere ya da iyi şansa sahip olmasını umduğum 20 saniyeydi." dedi.

Farklı bir şeyler yapmasının mümkün olup olmadığı sorusuna, "Yani, koşullar çok zordu, görüş sıfırdı, bir şeyler görmek imkansızdı, ayrıca kesinlikle çılgın bir kızaklama vardı."

"Sergio Perez'in aracından kaynaklanan spreyden kurtulmaya çalıştım ama bunu yapar yapmaz pistin daha da fazla su olan bir bölümüne girdim. Araç kızakladı ve spin attım."

Accidente de Carlos Sainz en el GP de Japón 2022 de F1

"Dediğim gibi, sonrasında her şey şansa bağlıydı çünkü arkadan gelen sürücüler aracın nerede olduğunu görmediler. Tek yapabildiğim, kimsenin bana çarpmaması için dua etmekti." cevabını verdi.

Yarışın bu şartlarda başlamasına şaşırıp şaşırmadığı sorusuna, "Gride gelirken görüş mesafesi çok kötüydü ama pist geçiş lastikleri ve yarış için iyi koşullara sahipti. Muhtemelen yarış startı için de çok kötü bir görüş vardı. 11. veya 12. sıradan start alan birkaç pilotla konuştum ve startta hiçbir şey göremeyeceklerini bildiklerini söylüyorlardı."

"Yarış başlangıcında yağmurun devam ettiğini gördük, bu yüzden hepimiz birbirimize bakıyorduk, sanki hepimiz geçiş lastiklerini alıp, sıfır görüşle devam edecekmişiz gibi görünüyordu." cevabını verdi.

Sainz, Gasly'nin çarpmaktan son anda kurtulduğu çekiciye de değindi.

İspanyol pilot, "İnsanların anlamadığı şey, güvenlik aracının arkasında 100-150 km/s hızla giderken bile hiçbir şey görmediğimiz."

"Yani pistte bir kurtarıcı olsa ve biz güvenlik aracının arkasında 100 km/s hızla gidiyor olsak bile, bir sürücü küçük bir hata yapabilir, aptalca bir şey yapabilir, çizgiden çıkabilir, orada bir kurtarıcı olduğunu hatırlamayabilir ve ona çarpabilir. Öyleyse neden riske girelim ki? "

"Yarışı zaten kırmızı bayrakla durduruyorsunuz, öyleyse neden hemen piste çekici gönderiyorsunuz? Belki gridi toplamak biraz beklemelisiniz, bilemiyorum. Sürücü de elbette her zaman aşırıya kaçar, yarışın yeniden başlaması ihtimaline karşı lastikleri ısıtmaya çalışır. Bu zor bir durum ama yapılan şey çok riskli."

"Dediğim gibi, yarış kırmızı bayraklarla durdurulacaksa, neden bu kadar erken risk alıp piste kurtarıcı gönderiyoruz anlamıyorum." "Görüş her halükarda çok kötü, hem yoğun yağmur hem de geçiş şartlarında görüş sıfır. Buradaki problem, biraz şansa bağlı olmanız. Eğer biri 100 metre önünüzde spin atarsa, spin atıp atmadığını göremezsiniz. Yani ona çarpıp çarpmayacağınızı ya da ondan kaçıp kaçmayacağınızı şansa bırakıyorsunuz ki bu da beni bu koşullarda sürüş yapan herkes için endişelendiriyor." dedi.