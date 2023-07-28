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Sainz: "Spa'nın yeterince güvenli olduğunu düşünüyorum"

Carlos Sainz, Belçika Grand Prix'sinin gerçekleştiği Spa pistinin pilotlar için güvenlik sorunu teşkil ettiğini düşünmüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

2019'da bir F2 yarışında meydana gelen kazada Anthoine Hubert'ın hayatını kaybetmesinin ardından bu yıl European Formula Regional'da Dilano van't Hoff da benzer bir kazada vefat etti.

Bunun üzerine Spa pist düzeninin pilotlar için güvenli olup olmadığı sürekli tartışıldı, pilotların çoğu pistin özellikle Eau Rouge bölümünün mevcut haliyle güvenli olmadığını öne sürdü.

Bu hafta sonu Spa'daki hava koşullarının yağışlı görünmesi güvenlik endişelerini tekrar ortaya çıkardı ve Ferrari pilotu Sainz'a yağış durumunda yarışın gerçekleşme olasılığının ne olduğu soruldu. 

Sainz, "Duruma göre değişir. Eğer önümü görebiliyorsam elbette yarış direktörüne tavsiyede bulunacağım ve yarışacağımızdan emin olacağım. Ama eğer göremiyorsam tam tersi olacak."

"Sanırım son zamanlarda dersimizi aldık. Eğer koşullar yeterince güvenli değilse, sırf şov yapmamız gerektiği için ve yarışma fikrini doğru bulmuyorum."

Eau Rouge track action

Eau Rouge track action

Fotoğraf: Erik Junius

"Açıkçası hepimizin fikri sorulacak ve ben de o zaman fikrimi söyleyeceğim. Her zaman bir numaralı önceliğim güvenlik olacak ama her şey hazır olur olmaz, yarışmak için konuşan ilk kişi ben olacağım çünkü kuru zeminde sürmeyi seviyorum ama ıslak zeminde sürmeyi de seviyorum. Aslında ıslak zeminde sürmenin kuru zeminde sürmekten daha eğlenceli olduğunu düşünüyorum, özellikle de o virajlarda."

"Tartışmalara rağmen Spa'daki pistin herhangi bir güvenlik özelliğinden yoksun olduğunu düşünmüyorum. Yıllar içinde yapılan değişikliklerin aracı çok daha güvenli hale getirdiğini düşünüyorum."

"Bence Antoine'ın başına gelenler talihsizlik ama daha çok koşullardan kaynaklanıyor. Bir ay önce burada olanlar ise bunun herhangi bir seride, dünyadaki herhangi bir yarış pistinde, görüş mesafesi olmadığında ve bir araç düzlüğün ortasında döndüğünde gerçekleşebileceğini gösteriyor." 

"İşte bu yüzden yeşil bayraktan önce bir kaza görüp görmeyeceğimizin şansa bağlı olmadığından gerçekten emin olmamız gerek." dedi.

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