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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Sainz: "Spa'dan daha hızlıyız ama yarış temposunda kesinlikle en iyisi değiliz"

Carlos Sainz, Spa'ya göre daha iyi olduklarını ancak yarış temposunda en iyisi olmadıklarını dile getirdi.

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Sainz: "Spa'dan daha hızlıyız ama yarış temposunda kesinlikle en iyisi değiliz"
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Ferrari pilotu Carlos Sainz, antrenman turlarını lider kapattı ve Ferrari, genel anlamda Spa'dan daha iyi görünüyordu.

Cuma gününün ardından genel durumdan memnun olup olmadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Evet olumlu bir gündü çünkü çok zorlandığımız düşük yere basma gücü pisti olan Spa'dan sonra burada çok rekabetçi olmayı bekliyorduk ama ilk seanstan itibaren aracın Spa'dakinden çok daha iyi bir konumda olduğunu hissettiğimi söylemeliyim."

"Tur zamanları kolayca bir araya geliyordu, kronometre yalan söylemez, giderek daha da hızlanıyorduk, bu yüzden hoş bir sürpriz oldu. Tabii ki bu en hızlı olduğumuz anlamına gelmiyor, özellikle yarış temposunda hiçbir şekilde en hızlı olduğumuzu düşünmüyorum ama en azından düşündüğümüzden daha yakınız."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Aslında Spa'dan sonra düşündüğümden daha iyi durumdayız. Spa'da daha düşük yere basma gücü paketiyle harika hissetmedik. Fakat burada tüm gün boyunca yere basma gücünü azalttık ve her şey giderek daha iyi hissettirdi. Yani bu, F1'in sahip olduğu şeylerden biri, bazen bir pistte bazı şeyler işe yararken diğerlerinde yaramıyor. Bu sporu anlamak bazen çok zor çünkü size bazı kötü sürprizler ve bazı iyi sürprizler sunuyor.

Tek turda Red Bull ile savaşıp savaşamayacakları sorusuna Sainz, "Sanırım öyle. Tek turda mücadele edeceğimizi düşünüyorum ama yarış temposunda son zamanlarda olduğu gibi güçlü görünüyorlar, özellikle Max orta hızda hızlı bölümlerde hızlı görünüyordu. Şahsen orta hızlı bölümlerde zorlandım ama yarın doğru adımları atarsak belki farkı kapatabiliriz." cevabını verdi

Sainz her halükarda pazar günü en geriden başlayacak çünkü grid cezası var.

Bu konuda Sainz, "Evet, bakalım cezalar sıralama turlarını nasıl etkileyecek? Bence 5 sıra, 10 sıra, 15 sıra alan insanlar olacak. Diğerleri ise en geriden başlayacak. Şimdi hangi ayarları seçeceğimizi göreceğiz ve neler yapabileceğimize bakacağız." dedi.

 
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