Sainz: "Spa'da lastikleri doğru aralığa getiremedik"

Spa'da gerçekleştirilen ıslak zemindeki sıralama turlarında, Ferrari pilotları ilk ona girmeyi başaramamıştı.

Zandvoort öncesi konuşan Sainz şöyle dedi: "Spa'da beklediğimizden biraz daha yavaş olduğumuz doğru. Zandvoort ise eğlenceli bir pist çünkü bir yere basma gücü pisti olsa bile yüksek hızlı bir pist. Bu yüzden çok hızlı olduğumuzu bildiğimiz Monako veya Bakü gibi pek fazla virajı yok. Bu nedenle orta ve yüksek hızlı virajlarla ilgili doğru ayarları yaptığımızdan ve üst düzey performans gösterdiğimizden emin olmamız gerekiyor."

"Spa'da neler olduğunu araştırmaya devam ediyoruz çünkü hepimiz biraz daha fazlasını ortaya koymayı beklemiştik. Yağmur başladığında heyecanlandım çünkü Imola yarışında iki ya da üç kez en hızlı turu attığımı biliyordum. Bu da ilk kez bu aracı ıslak zeminde kullandığım bir andı. Spa'da ise aracın nasıl davranacağını biliyordum ve bu kadar az tutuş olması beni şaşırttı. Sıralama turlarında doğruyu söylemek gerekirse biraz kaybolmuş gibiydim ki bu benim için çok kötüydü çünkü normalde sevdiğim sevdiğim şartlar vardı, normalde bu şartlarda oldukça iyiydim. Bu kez rekabetçi olmamak üzücüydü. Fakat bunu araştırıyoruz ve daha güçlü şekilde döneceğimize eminim."

"Çok büyük olasılıkla lastik sıcaklığı ve aralığıyla ilgili bir şey. Aynı zamanda yere basma gücü de bir etken. Williams ve diğer araçların, bize kıyasla daha fazla yere basma gücü seçtiğini öğrendik. Sıralama turlarında bizim arka kanadımız daha farklıydı. Yine de tabii ki araştırmaya devam ediyoruz."

Sainz'ın takım arkadaşı Charles Leclerc de Hollanda GP öncesi konuştu ve Spa'da lastikleri doğru aralığa getiremediklerini söyledi.

"Bence genel olarak yağmur lastikleri, ona nasıl davrandığınız veya hangi aralığa getirmeniz gerektiği konusunda çok hassas. Williams, temelde George'un harika bir iş çıkarmasıyla beraber mükemmel aralığı buldu. Bunu henüz tam olarak anlayamadık fakat ıslak zeminde genellikle zorlanıyoruz. Bu yüzden bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz ve Spa'da neler olduğuna dair bir fikre sahibiz. Umarım gelecekte bu şartlarda daha iyi oluruz."

"Zandvoort pistinde, geçmişte biraz zorlandığımız orta hızlı virajlar var. Fakat geçmişte güzel sürprizlerimiz de oldu. Umarım durum yine böyle olur. Pist aynı zamanda biraz teknik ve normalde aracımız teknik pistlerde çok iyidir. Bu yüzden takımların uzun zamandır sürüş yapmadığı bir pistte biraz bilinmeyene doğru gidiyoruz. Normalde hafta sonunun başından itibaren doğru ayarlara sahip olma konusunda iyiyizdir ve bunun bu hafta sonu önemli olacağını düşünüyorum. Umarım iyi bir hafta sonu geçiririz."