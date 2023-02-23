Sainz: "Sorunsuz bir gün oldu"

Haberi dinle

Ferrari, Bahreyn testlerinin ilk gününde farklı aero testlerin yanı sıra, araç ayarları üzerinde çalışma yaptı.

Takım gün içerisinde bazı denge problemleri yaşasa da, genel olarak mutlu göründü.

Günü üçüncü tamamlayan Carlos Sainz, testin ardından şöyle konuştu: "Genel anlamda olumlu bir ilk gündü."

"Dayanıklılık seviye iyiydi, bu sayede sorunsuz bir gün geçirdik. Tüm çalışma planını uyguladık ve değerli veriler topladık, bu da cesaret verici."

"Gün boyunca ayarlarda iyi ilerleme kaydettik ve Abu Dabi'de test ettiğimiz lastikleri daha iyi anladık."

"Genel anlamda iyi bir ilerleme kaydettik ve yarın devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Takım arkadaşı Leclerc de tam olarak benzer görüşteydi.

"Yoğun bir ilk günü geride bıraktık. Şahsen 64 tur attım ve bu süre zarfında pek çok test yaptık."

"Odak noktamız, bazı lastik ve aero testlerinin yanı sıra farklı yakıt yükleriyle yapılan ayar çalışmalarıydı."

"Şimdi verilerimizi analiz edeceğiz ve buna göre hazırlık yapacağız. Yarın başka bir seans için sabırsızlanıyorum."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images