Sainz: "Sonunda araçla kaydettiğimiz gelişmeyi gösterebildik"

Sıralama turlarının en iyi performanslarından biri belki de Sainz'dan geldi. İspanyol pilot, Mercedes ve Red Bull pilotlarının arkasında 5. olarak, seansı takım arkadaşı Charles Leclerc'in önünde tamamladı.

Sainz da sonunda araçla kaydettiği gelişmeyi gösterebilmekten memnun.

İspanyol pilot sıralamalar hakkında şunları söyledi: "Şu ana kadar doğru yoldayız. Yarın startı ve stratejiyi doğru yapabilecek miyiz göreceğiz. Bu ikisi, üzerinde çalışmamız gereken şeyler."

"Son birkaç haftadır geçirdiğimiz ilk temiz hafta sonuydu. Pek bir şey yaşanmadı ve sonunda araçla kaydettiğimiz gelişmeyi ve yarışlar geçtikçe daha rahat hissettiğimi gösterebildik."

Cuma günü orta lastiklerle yumuşak lastikler arasında tek turda pek bir fark yok gibi duruyordu. Sainz da bunu doğruladı ve "İki lastik arasında pek bir fark yoktu. Sadece bugün orta hamuru çok daha iyi çalıştırabildik. Dün sıcaklıklar daha yüksek olduğundan onları çok iyi çalıştıramadık."

"Bugün onları taktık ve birden bir saniye kadar geliştik. Şaşırdım ve son bölümün son turunda daha iyi bir tur atabilir miyim diye görmek için son bölüme bir tane orta hamuru seti saklamak üzereydim."

"Günün sonunda, hepimiz biraz şaşırdık ve yarın yarışa orta hamurla başlayabileceğim için mutluyum."

"Yumuşak lastikler son bölümde iyi çalışıyordu ve son bölümde çok iyi 2 tur atabilmeyi başardım. Araçtan çıkarılabilecek çoğu zamanı çıkarmak ve lastikleri anlamak, her şey bundan ibaret." dedi.

Cumartesi günleri optimum seviyeye ulaşıp ulaşamadığı sorulan Sainz, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Bunun üzerinde çalışıyoruz. Elbette bugün kırmızı bayrak çıkmaması yardımcı oldu. Dürüst olmak gerekirse, Monako'dan bu yana ilk kez bütün seanslarda hızlı hissettim. "

"Buradaki sıralamalarda çok fazla olay yaşanmadı ve her yarış daha da gelişiyorum ki bu doğal."