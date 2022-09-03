Sainz: "Sonuçtan memnunum, yarın sürprizlerle dolu geçecek"

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Sıralama turlarındaki güçlü performansını sürdüren Ferrari, son saniyeye kadar pol pozisyonu mücadelesinin favorisi konumundaydı; ta ki ev sahibi Max Verstappen 0.021 saniyeyle Charles Leclerc'i mağlup edene kadar.

Sainz ise bir kez daha çok güçlüydü, ancak çok ufak bölümlerde zaman kaybetmesi sonucu 0.092 saniye farkla üçüncü sırada kaldı.

Sıralama turlarının ardından Giedo van der Garde'ye röportaj veren Sainz sonuçtan memnun olduğunu belirtiyor ve yarışın sürprizli geçmesini bekliyor.

Sainz, "Sonuçtan memnunum, hatasız ve temiz bir turdu. Sadece birkaç salise ile Charles ve Max'ı elimden kaçırdım. Tamamen sınırdaydım, pistin her santimetresini kullanmamız ve zorlamaya devam etmemiz gerekiyordu."

"İlk turdan son tura kadar gayet iyi bir seanstı, günün sonunda düzgün bir iş ortaya koyduğumuzu düşünüyorum."

"Özellikle daha ağır araçlarla pist bir hayli zorlayıcıydı, lastikleri bir hayli zorlamamız gerekti. Hızlı turumuzda lastikler çok ısındı, uzun sürüşlerde de aşınmayla karşılaştık."

"Yarışın ilginç geçmesini bekliyorum. Geçiş yapması zor bir pist olsa bile karşımıza birçok şey çıkabilir. Strateji açısından faydalanabileceğimiz seçeneklerimiz de olacak."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images