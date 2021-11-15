Sainz: "Sonuç beni hayal kırıklığına uğrattı"

Carlos Sainz Jr için mükemmel sprint yarışının mutluluğu, Brezilya GP'nin damalı bayrağını altıncı sırada görmenin hayal kırıklığı ile bozuldu. Ferrari sürücüsü Cumartesi günkü sprint yarışında, Max Verstappen ve Red Bull'u ilk aşamalarda zorlayarak, pazar günkü ana yarış için üçüncü sırayı aldı.

Ancak Carlos, startta arka lastiklerde önemli bir kayma yaşadı ve diğer sürücülere geçildi. Lando Norris ise starttan birkaç metre sonra İspanyol ile karşılaşmasından en kötü sonucu aldı. Norris, McLaren'ının sol arka tekeri ile SF21'in sağ ön tekerine vurduktan sonra lastik patlattı ve yarışından oldu.

Sainz ise aksine, herhangi bir sorun yaşamadan yarışına devam etti ancak beşinci sıra için Charles Leclerc'in SF21'i ile mücadele edemedi.

Sainz, Sky Sport F1'e, pistte 2019'un tekrarıyla sonuçlanabilecek bir anlık yüksek gerilime rağmen, kendisi ve Charles arasında herhangi bir sorun olmadığını belirtti.

Sainz, "Aracın onun için nasıl olduğunu sordum, kötü düşünmeye gerek yok, 1. virajda Lando ile mücadele etmemeliydim, gerçekten kötü bir start aldım."

"Bence dün de aynı şeyi yaptım, her şeyi aynı yaptım ama neden çok fazla patinaj yaptığımızı anlamamız gerekiyor. Bu anlamadığım şeylerden biri çünkü her şey aynıydı. O andan itibaren, tempomuz çok iyiydi ve lastiği iyi yönettik ancak burada geçmiş yapmak zor. Bütün hafta sonu çok hızlıydım ama durum bu. "

"İlk 5'te bitirmek istedim. Bugün tempomuz ve tüm paketimiz ilk beşteydi. Yarış boyunca Charles'ı takip ettim ama kirli havada iki saniyeden daha fazla yaklaşmak zor. İyi bir tempomuz var ama Meksika'da olduğu gibi arka arkaya iki hafta sonu startta kaybettiğinizde ve tüm hafta sonu daha hızlı olduğunuzda, sizi kötü bir hisle bırakıyor. Zorlamaya ve gelişmeye devam edeceğiz, önemli olan şey hızlı olduğum, yarıştan yarışa gelişiyorum." dedi.