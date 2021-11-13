Sainz: "Sonlara doğru lastikler nedeniyle zorlandık"

Yarışa beşinci sırada başlayan Sainz, aldığı inanılmaz start ile önündeki AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'yi ve Red Bull pilotu Sergio Perez'i ilk viraja gelirken geride bıraktı. Ardından ikinci virajın çıkışındaki uzun düzlükte Red Bull pilotu Max Verstappen'i geride bırakan Sainz, Verstappen'e geçilmesine rağmen yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Sprint yarış hakkında konuşan Sainz, "Çok iyi bir start aldım. Buna çok ihtiyacım vardı çünkü sezonun ikinci yarısında startları geliştirmek istiyordum ve bugün bu kadar iyi bir start almak da benim için özgüven artıran bir şey oldu."

"İlk üç virajda tamamen atak yapmaya çalıştım, her zaman pozisyon kazanmayı denedim. Checo ve Max ile çok yakındık ancak onları geçebildik, sonrasında ise sonuna kadar yumuşak lastikte zorlandık ancak Checo'yu arkada tutabildik."

"İlk viraja doğru gelirken her zaman limitteydik, her şey o kadar limitteydi ki bazen savunma yapmam, bazen de dışarıda kalmam gerekiyordu. Ancak tempomuz iyiydi, lastikleri koruduk ve yarışı tamamladık." dedi.

Bugünkü sprint yarışta pek çok pilot lastiklerinde zorlanma yaşadığını söylemişti. Yarışı kazanan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, lastiklerin tamamını kullandığını ve yarışın çok doğru bir noktada bittiğini söylemişti.

Yarın herhangi bir lastik avantajı elde edip etmeyeceği sorusunu yanıtlayan Sainz, "Bugün oldukça soğuktu, tabii ki bu kadar düşük pist sıcaklığı, yumuşak lastiğin biraz daha iyi olmasına yardımcı oldu. Yarın ise 14.00'daki yarışta işler farklı olacaktır ancak biz hesaplamalarımızı yaptık ve lastikler çalıştı." dedi.