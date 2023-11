Sainz: “Son yarışlar 2023 sezonuma kara bir leke sürdü”

İspanyol pilotun Las Vegas'taki hafta sonu, antrenmanlardaki rögar kapağı kazası nedeniyle tehlikeye girdi. Takım arkadaşı Charles Leclerc'in zafer için mücadele ettiği bir günde sadece altıncı sırayı elde edebildi.

Abu Daabi'de 2. antrenmanda büyük bir kaza geçirdi. Sıralama turlarında geçirdiği kötü ilk bölümün ardından yarışa sadece 16. sırada başlayabildi. Sainz’ın sert lastiklerle iki stint yapma ve güvenlik aracını bekleme kumarı işe yaramadı. Yarışta sondan bir önceki turda pite geldiğinde puan alma şansını kaybetti.

Sainz, Dünya Şampiyonasını yedinci sırada tamamlayarak dördüncülüğün sadece altı puan gerisinde kaldı.

Motorsport.com'un sezonla ilgili sorusu üzerine Sainz, "Benim için iyi bir yıl olduğunu düşünüyorum. Bence daha istikrarlı bir yıl geçirdik.”

"Açıkçası bu son iki yarıştan memnun değilim. Bu son iki yarışın gösterdiğinden çok daha güçlü bir sezon geçirdiğimizi düşündüğüm sezonuma kara bir leke sürüyor."

"Bu son iki yarışta benim için her şeyin ters gitmesi bir bakıma oldukça dramatikti ama olan oldu. Bazı yıllar böyle geçer."

"Normalde sezon sonu benim en büyük gücümdür. Ama bu sezon nedense öyle olmadı. Şimdi oturup analiz etme ve bu son birkaç yarışta neleri daha iyi yapabileceğimi görüp güçlü bir şekilde geri dönme zamanı." dedi.

Sainz takımının Mercedes'e sadece üç puan farkla takımlar şampiyonası ikinciliği kaptırmasının sinir bozucu olduğunu itiraf etti.

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Carlos Sainz, Ferrari SF-23, by his car after crashing in FP2