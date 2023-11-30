Sainz: “Son yarışlar 2023 sezonuma kara bir leke sürdü”
Carlos Sainz, 2023 Formula 1 sezonunun hayal kırıklığı yaratan son iki yarışında Ferrari'nin Dünya Şampiyonasında ikincilik mücadelesinin başarısızlıkla sonuçlanmasının sezonuna "kara bir leke" sürdüğünü söyledi.
İspanyol pilotun Las Vegas'taki hafta sonu, antrenmanlardaki rögar kapağı kazası nedeniyle tehlikeye girdi. Takım arkadaşı Charles Leclerc'in zafer için mücadele ettiği bir günde sadece altıncı sırayı elde edebildi.
Abu Daabi'de 2. antrenmanda büyük bir kaza geçirdi. Sıralama turlarında geçirdiği kötü ilk bölümün ardından yarışa sadece 16. sırada başlayabildi. Sainz’ın sert lastiklerle iki stint yapma ve güvenlik aracını bekleme kumarı işe yaramadı. Yarışta sondan bir önceki turda pite geldiğinde puan alma şansını kaybetti.
Sainz, Dünya Şampiyonasını yedinci sırada tamamlayarak dördüncülüğün sadece altı puan gerisinde kaldı.
Motorsport.com'un sezonla ilgili sorusu üzerine Sainz, "Benim için iyi bir yıl olduğunu düşünüyorum. Bence daha istikrarlı bir yıl geçirdik.”
"Açıkçası bu son iki yarıştan memnun değilim. Bu son iki yarışın gösterdiğinden çok daha güçlü bir sezon geçirdiğimizi düşündüğüm sezonuma kara bir leke sürüyor."
"Bu son iki yarışta benim için her şeyin ters gitmesi bir bakıma oldukça dramatikti ama olan oldu. Bazı yıllar böyle geçer."
"Normalde sezon sonu benim en büyük gücümdür. Ama bu sezon nedense öyle olmadı. Şimdi oturup analiz etme ve bu son birkaç yarışta neleri daha iyi yapabileceğimi görüp güçlü bir şekilde geri dönme zamanı." dedi.
Sainz takımının Mercedes'e sadece üç puan farkla takımlar şampiyonası ikinciliği kaptırmasının sinir bozucu olduğunu itiraf etti.
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, by his car after crashing in FP2
Sainz, “Dürüst olmak gerekirse çok hayal kırıklığına uğradım ve açıkçası takımlar şampiyonasının ne kadar yakın olduğu düşünüldüğünde mutlu değilim.”
“Ancak oturup analiz etmemiz, bugün neyi daha iyi yapabileceğimizi ve neler olup bittiğini görmemiz gerekecek Çünkü bu hafta sonu tempo, otomobille ilgili genel his iyi değildi.” dedi.
Sainz, Abu Dabi yarışının sert lastikle yapılan bir açılış stintinin kendisi için işe yaramamasının kendisini dağıttığını itiraf etti.
Performans eksikliği, strateji değişikliğine ve güvenlik aracının kendisine yardım eli uzatacağı bir kumar oynamasına neden oldu.
Sainz, “Sert lastiklerle başladık, sert lastiklerin tek pit stop yapmamıza yardımcı olmasını bekliyorduk. Bu yıl birçok kez gördüğümüz gibi, aracımızla ne zaman daha sert bileşiklerle başlasak, çok zorlanıyoruz ve bugün yine öyle oldu.”
“16. sıradan başlayarak kaybedecek bir şeyimiz yoktu ve şansımızı denedik. Ama sonuçta yine bizim için işe yaramadı. Kirli hava ve kayma ile yarışın başında daha sert lastikler bizim için işe yaramadı.”
“Puan kazanma şansımızın çok az olduğunu gördüğümüzde, güvenlik aracını bekleyerek pit yapmadık ve bu da işe yaramadı. Sonunda bir güç ünitesi sorunu nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldık, bu yüzden pek bir şey değişmeyecekti.” dedi.
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