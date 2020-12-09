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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Son yarışımda McLaren için her şeyi yapacağım"

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Sainz: "Son yarışımda McLaren için her şeyi yapacağım"
Ekleyen:
, Editör

McLaren pilotu Carlos Sainz, bu hafta sonu yapılacak Abu Dhabi GP'de elinden gelenin en iyisini yaparak, McLaren'a güzel şekilde veda etmeye çalışacağını söyledi.

Carlos Sainz, McLaren'la katıldığı 36 yarışın 24 tanesinden puanla ayrılırken, kariyerinin ilk podyumlarını İngiliz ekiple birlikte aldı.

Yaşadığı şanssızlıklara rağmen bu yıl iyi puanlar kazanan ve McLaren'ın şampiyona üçüncülüğü için savaşmasında büyük paya sahip olan Sainz, sezon sonunda Ferrari'ye geçecek.

İspanyol sürücü, bu hafta sonu yapılacak Abu Dhabi GP sonrası takımdan ayrılacak ve bundan ötürü son yarışında elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor.

İspanyol pilot, "Abu Dhabi, iki harika yılın ardından McLaren'la son yarışım olacak. Benim için çok duygusal bir hafta sonu olacak, fakat önce yarışmamız gerekiyor."

"Sezonun son yarışı olacağı için takımdaki herkes adına elimden gelen her şeyi yapacağım."

"Takım olarak Abu Dhabi'ye giderken oldukça iyimseriz. Mücadelede kalabilmek ve maksimumu sonucu almak için çok fala çaba gösterdik. Geçen sene Abu Dhabi'de harika mücadeleler vermiştik ve umarım bu yıl da aynısını yapabiliriz." dedi.

Bu yarış McLaren için de önemli olacak çünkü, takım şu anda şampiyona üçüncülüğü için savaşıyor.

Lando Norris, “Bahreyn'de zorlu kısa pistin ardından, sezonu başarılı şekilde noktalamayı umduğumuz Abu Dhabi'ye gidiyoruz."

"Özellikle böylesine çalkantılı bir yılda elde ettiğimiz başarılardan gurur duyabileceğimize inanıyorum. Zorlukların üstesinden gelebilmek adına hep birlikte kenetlendik ve harika anlar yaşadık."

"Kişisel olarak ben de gelişim kaydettim ve gelecek sezon için hazırlanırken aynı ivmeyle devam etmeyi umuyorum."

"Sezonu başarıyla tamamlamak için Abu Dhabi'de zorlamaya devam edeceğiz. Takım arkadaşı olarak son kez Carlos ile yarışacağım. Bu iki yıl boyunca ondan çok şey öğrendim ve eminim o da benden bir şeyler öğrenmiştir."

"Bitiş çizgisine kadar birlikte, takım için çalışmaya devam edeceğiz ve gelecek yıl onunla yeni savaşlar vermeyi bekliyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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