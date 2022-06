Sainz: ‘Son virajı dağınık dönmek ikinciliğe mâl oldu"

Takım arkadaşı Charles Leclerc'in motor cezası almasının ardından Sainz, cumartesi günkü Gilles Villeneuve pistindeki sıralama turlarında Ferrari'yi gerçek manada temsil eden tek isimdi.

Sainz, sıralama turlarında zaman zaman iyi turlar çıkarsa da, son turunda yaşadığı kaymanın ardından Max Verstappen'in 0.7 saniye gerisinde kaldı.

İspanyol sürücü aynı zamanda, güçlü bir gün geçiren Fernando Alonso'ya da geçildi.

Sıralama turlarının sonlarına doğru Verstappen'in arayı açmaya başladığını söyleyen Sainz, turun sonuna doğru aradaki farkı kapatmak için risk almak istemediğini ve bunun da pahalıya patladığını belirtti.

Sainz, "Eğer pole pozisyonunu almak istiyorsam, Q3'teki ikinci turumda çok iyi bir zamana ihtiyacım olduğunu biliyordum."

"İlk sektör oldukça iyiydi, sanırım en iyi dereceyi yaptım ama ikinci sektörde istediğim yol tutuşu yakalayamadım."

"Son viraja geldiğimde, zaten pole pozisyonunda olmadığımı düşündüğüm için biraz rastgele döndüm."

"Bu, doğru karar değildi ve bana muhtemelen ikinci sıraya mâl oldu. Fakat pole pozisyonundan birkaç ondalık uzaktaydık."

"Yine de araç içerisindeki hissiyat genel olarak iyiydi." dedi.

