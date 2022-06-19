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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Sainz: ‘Son virajı dağınık dönmek ikinciliğe mâl oldu"

Carlos Sainz, Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde son virajı dağınık şekilde dönmesinin kendisine muhtemel bir ikinci sıraya mâl olacağını dile getirdi.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Sainz: ‘Son virajı dağınık dönmek ikinciliğe mâl oldu"
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Takım arkadaşı Charles Leclerc'in motor cezası almasının ardından Sainz, cumartesi günkü Gilles Villeneuve pistindeki sıralama turlarında Ferrari'yi gerçek manada temsil eden tek isimdi.

Sainz, sıralama turlarında zaman zaman iyi turlar çıkarsa da, son turunda yaşadığı kaymanın ardından Max Verstappen'in 0.7 saniye gerisinde kaldı.

İspanyol sürücü aynı zamanda, güçlü bir gün geçiren Fernando Alonso'ya da geçildi.

Sıralama turlarının sonlarına doğru Verstappen'in arayı açmaya başladığını söyleyen Sainz, turun sonuna doğru aradaki farkı kapatmak için risk almak istemediğini ve bunun da pahalıya patladığını belirtti.

Sainz, "Eğer pole pozisyonunu almak istiyorsam, Q3'teki ikinci turumda çok iyi bir zamana ihtiyacım olduğunu biliyordum."

"İlk sektör oldukça iyiydi, sanırım en iyi dereceyi yaptım ama ikinci sektörde istediğim yol tutuşu yakalayamadım."

"Son viraja geldiğimde, zaten pole pozisyonunda olmadığımı düşündüğüm için biraz rastgele döndüm."

"Bu, doğru karar değildi ve bana muhtemelen ikinci sıraya mâl oldu. Fakat pole pozisyonundan birkaç ondalık uzaktaydık."

"Yine de araç içerisindeki hissiyat genel olarak iyiydi." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, Carlos Sainz, Ferrari, on the grid after Qualifying

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, Carlos Sainz, Ferrari, on the grid after Qualifying

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc grid cezasıyla en geriden  başlayacağı için Ferrari, Red Bull'un beş yarışlık galibiyet serisine son vermek için temelde Sainz'a sahip olacak.

Kanada GP'yi 2014'ten bu yana her zaman ilk çizgiden başlayan isimler kazandı. Fakat Sainz buna son vermeyi umuyor.

Sainz, "İyi bir başlangıç yapıp öndekilere baskı uygularsak her şey olabilir."

"Bence Max Cuma günü çok hızlıydı ve tüm hafta sonu mücadelenin içerisindeydi."

"Yine de yarın iyi bir başlangıç yapıp, iyi bir strateji belirleyebilirsek onlara baskı uygulayabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

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