Sainz: "Son viraja kadar pole pozisyonu bendeydi"

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Singapur GP sıralama turlarındaki zorlu koşullar sebebiyle takımların ıslak ve kuru zemin lastikleri arasında seçim yapması gerekiyordu. Pistin belli bölümlerinin ıslak belli bölümlerinin ise kuru olması sebebiyle takımlar, bu seçimlerde oldukça zorlandı.

Ferrari'nin bu konuda nasıl bir yol izlediği sorulduğunda Sainz, "Bizim için durum oldukça açıktı. Kuru zemin lastiklerine geçmek kolay olmayacaktı ama son turlarda risk almak gerekiyordu."

"Bunu denedik, ki bence bir tur erkenden denemiş olduk çünkü sonrasında pistin daha da hızlandığını gördüm."

"Son sektöre kadar temiz bir tur atıyordum. Sanırım son turda 16. viraja kadar pole pozisyonundaydım, ancak bir hata yaptım ve pole'ü kaybettim. Charles (Leclerc) ile aramızda yalnızca 0.150 saniye var o yüzden biraz can sıkıcı bir durum."

"Fakat yapacak bir şey yok, bu konuda şikayet etmeyeceğim. Umarım yarın durumu düzeltebiliriz." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Sainz, sıralama turlarında pistin farklı bölümlerinde farklı koşullar olmasının takımı zorladığını da belirtti. İspanyol pilot, "Pistin bazı bölümleri kuru, bazı bölümleri ise ıslaktı."

"Yani hem ıslak hem de kuru virajlara giriyordunuz, bu da pilot becerilerini test etmek için çok iyi bir yöntem."

"Rüzgar ya da güneş olmadığı için de pist hızlı bir şekilde kurumadı."

Kötü bir yerde değiliz ancak yarın geçiş yapmak çok zor olacak, hatta neredeyse imkansız. Neler yapabileceğimize bakacağız." şeklinde yorum yaptı.