Sainz: "Son turumda hava koridoru yoktu, 0.2 ya da 0.3 sn kaybettim"

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Ferrari pilotu Sainz, sıralama turları boyunca hızlı ve araçta rahat gözüktü. Son bölümdeki ilk denemelerin ardından Sainz 1:20.584'lük derecesiyle liderdi, Leclerc ise 0.186 saniye geride ikinci sıradaydı.

Son denemelerde ise Leclerc özellikle ikinci sektörde zaman buldu ve pole pozisyonun sahibi oldu. Sainz, sıralama turlarını 3. sırada noktalasa da güç ünitesi kaynaklı grid cezası alacağından dolayı yarın yarışa arkalardan başlayacak.

Sainz, araçta bu kadar rahat hissettiği bir hafta sonunda arkalardan başlayacak olmasının "canını yaktığını" söylerken; iyi bir sıralama seansı geçirdiğini de vurguladı.

İspanyol pilota göre, son turunda hava koridoruna sahip olmaması, ona 0.2 ya da 0.3 saniye kaybettirdi.

Sıralama seansının ardından konuşan Sainz, "Dürüst olmam gerekirse kesinlikle iyi bir sıralama seansıydı. Çok iyi hissediyordum ve Q1, Q2 ve Q3'te tam gaz zorluyordum. Tek sorun Q3'te hava koridorumun olmamasıydı. Bundan dolayı pole pozisyonu mücadelesinde muhtemelen 0.2 ya da 0.3 saniye kaybettim. "

"Ama fark etmiyor, yarın sonuncu başlayacağım. Hayatımı değiştirecek bir durum değil. Turum iyiydi, hava koridoru olmamasının eksikliğini kapatmak için birçok risk almak zorunda kaldım. Her virajda daha hızlıydım ama her düzlükte daha yavaştım. Son turumda fazla gelişemedim."

"Yalan söylemeyeceğim, yarın arkadan başlayacak olmak canımı acıtıyor. Özellikle de aracımızın bu hafta sonu ne kadar rekabetçi olduğunu gördüğümde. Bu sıralama seansının ardından araçta ne kadar iyi hissettiğimi gördüm ve yarın arkadan başlayacağımı bilmek oldukça üzücü."

"Elimden geleni yapıp iyi bir şov ortaya koymaya çalışacağım çünkü tempomuz kesinlikle iyi. Yine de Charles ile birlikte olup ilk ve ikinci sıraları almaya çalışmak isterdim." dedi.





Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images