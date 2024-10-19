Sainz: "Son turdaki hamleden önce Norris’in lastiklerle zorlandığını gördüm"
2024 Amerika Grand Prix'si sprint yarışını son turda yaptığı hamleyle ikinci sırada tamamlamayı başaran Carlos Sainz seanstan sonra açıklamalarda bulundu.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Carlos Sainz, Lando Norris’i son turda yaptığı atakla geçmesinin ardından 2024 Amerika Grand Prix'si sprint yarışını ikinci sırada tamamladı. Sainz kıyasıya mücadeleyle geçen sprint yarışından sonra şunları söyledi:
"Çok eğlenceli mücadelelerdi."
"İyi bir sprint'ti. Sprintler böyle olursa, o ekstra aksiyonun keyfini her zaman çıkarırsınız."
"İlk beş tur özellikle çok hareketliydi, birçok şey oldu. Sonlara doğru ben de lastiklerle zorlanmaya başladım ama Lando’nun da zorlandığını gördüm ve DRS mesafesine girebilirsem ikinciliği elde etme şansım olacağını düşündüm."
"Birinci virajda hamle yaptık ve işe yaradı, eğlenceliydi."
"Bu yarın için teşvik edici, belki de iyi bir şansımız olduğunu gösteriyor. Sıralama turlarında aracımız en iyi durumda değil ama mümkün olduğunca önde sıralanmaya çalışacağız."
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