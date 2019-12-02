Sainz: “Son turdaki geçiş, şampiyonu belirleyen bir an gibiydi”

İspanyol sürücünün, Pierre Gasly’nin ilk turda olaya karışıp en geriye düşmesiyle beraber şampiyonada altıncı olması için ilk 10’a girmesi yeterli olacaktı, ancak son tura Hulkenberg’in arkasında 11. sırada girdi.

İlk arka düzlükte geçiş yapacak kadar yakın olmayan Sainz, ikinci uzun düzlükte iyi bir hava koridoru yakaladı ve 11. virajda cesur bir atakla içeri daldı.

Sainz, blokaj yaşamasına rağmen geçişi tamamlayabildi ve 10. olarak sürücüler şampiyonasında 6. sırayı elde etti.

Televizyon ekranlarına yansımayan bu geçiş sorulduğunda Sainz, “Sanırım benim için en heyecanlı son turdu. Bu benim için bir dünya şampiyonluğu gibiydi.”

“Dokuzuncu virajda Nico’ya atak yapacak kadar yakındım ama arkada kalıp 11. virajda atak denemek istedim. Ancak 10. virajdan istediğim gibi çıkamadım, bu da 11. viraja biraz gelmeme neden oldu.”

“İç tarafta bir boşluk gördüm ancak oldukça küçüktü. Ancak Perez’e yaptığım ataktaki gibi, bunun da işe yarayacağını düşündüm. Bu yüzden içeri daldım ve geçişi yapabildim.”

“Şampiyonanın sonunda, son turda ve pistteki son geçiş yapma fırsatına kadar mücadele etmek çılgınca.” şeklinde konuştu.