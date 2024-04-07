Sainz: "Son stint öncesine kadar podyumun mümkün olmadığını düşündüm"
Ferrari pilotu Carlos Sainz, Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde podyuma çıkmanın mümkün olmadığını düşündüğünü ancak son bölümde mega hız bulduğunu söyledi.
Zak Mauger / Motorsport Images
Sainz, McLaren'den Lando Norris'in yanında dördüncü olarak yarışa başladı ve ikinci pit stopundan önce yarışa liderlik etti.
Takım arkadaşı Charles Leclerc, Norris ve George Russell ile Lewis Hamilton'ın pit stopları Sainz ön sıradaki pozisyonunu kaybetmesine neden oldu
Ancak 17 tur kala Sainz, önündeki sürücülerden çok daha taze olan sert lastiklerini kullanarak sıraları tekrar tırmandı.
Sainz, yarışın ikinci yarısında pist üzerinde oluşan bulutların havayı soğutmasıyla sert lastiklerdeki hızı görene kadar podyumun mümkün olmadığını düşünmüş.
İspanyol pilot, "Çok zorlu ve çok stratejik bir yarış olmasına rağmen yarışın son bölümünde podyuma çıkabileceğimi düşünüyordum."
"Pist koşulları yarış boyunca çok değişti. Hafta sonu hiç olmadığı kadar güneşli bir ilk bölümden bulutlu bir bölüme geçtik."
"Aşınma çok azaldı ve yarışın yarısında lastikleri çok daha fazla zorlayabiliyordum."
"Bu tüm durumu oldukça değiştirdi. Bir noktada podyumun mümkün olmadığını düşündüm. Ama sonra yeni sert lastiklerle hızım çok yüksekti ve podyuma geri dönebildim." dedi.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Sainz, Max Verstappen'in erken yarış dışı kalmadan önce bile Hollandalıyı geçmeye hazır göründüğü Avustralya Grand Prix'sini kazanma performansını yakalayabileceği şüphesine asla kapılmadı.
Sainz, Ferrari'nin yarış temposunun Leclerc'in sekizinci olduğu sıralama turlarından daha iyi olacağını düşündüğünü söyledi.
Sainz, "Yarış hızımızın sıralama hızımızdan daha iyi olduğunu biliyorduk."
"Yine de muhtemelen kazanmak için yeterli değil. Çünkü dördüncü başlamak ve Red Bull'un yarış temposunun ne kadar iyi olduğu göz önüne alındığında, kazanmayı düşünmek neredeyse imkansızdır." dedi.
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