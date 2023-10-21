Sainz: "Son sektörü geliştirmem gerekiyor"
Ferrari pilotu Carlos Sainz henüz araçta tamamen mutlu olmadığını söyledi ve son sektör performansını geliştirmeye ihtiyaç duyduklarını belirtti.
Ferrari pilotu Carlos Sainz, cumartesi günkü sıralama turlarında dördüncü en iyi zamanı yaparken, takım arkadaşı Charles Leclerc pole pozisyonunu aldı.
Sıralama turlarının ardından konuşan Sainz, henüz tam anlamıyla doğru ayarları bulamadığını belirtti.
İspanyol pilot şöyle konuştu: "Son sektörde bazı sorunlar yaşadığım normal bir sıralama turları oldu. Kötü geçtiğini söyleyemem.
"Son sektörde biraz zorlandım. O kısımda muhtemelen 0.1 ya da 0.2 saniye kaybettim. Bunun dışında her şey yolundaydı. Yarın orada kendimi geliştirmeye çalışacağım."
"Henüz aracı istediğimiz noktaya getiremedik; bu yüzden Cumartesi gününden önce hâlâ yapılacak işler var."
"Fakat genel olarak iyi durumdayız."
Sonrasında Sainz şöyle devam etti: "Charles'ı tebrik ederim - böyle bir pistte pole pozisyonunda olmamız tüm ekip için harika bir haber."
"Şimdi tüm dikkatimi Cumartesi günkü seanslara ve dördüncü sırada başlayacağım Pazar günkü yarışa veriyorum."
"Tüm hafta sonu boyunca iyi puanlar almaya çalışacağız."
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23
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