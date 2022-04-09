Sainz, son bölümde yaşananların ardından çok sinirli

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Charles Leclerc sıralama turlarının son bölümünde Max Verstappen'i mağlup edip 2022 sezonundaki ikinci pole pozisyonunu alırken, Sainz "felaket" bir Q3 seansı geçirdi ve dokuzuncu oldu.

İspanyol sürücü, ilk zaman turunu bitirmek üzereyken Fernando Alonso kaza yaptı ve bundan ötürü kırmızı bayraklar sallandı.

Son bölümde ateşleme sorunu yaşayan Sainz, yumuşak lastikleri olması gereken aralığa getirmek için gereken iki yavaş turu tamamlayamadı ve sonuç olarak iyi bir son tur çıkaramadı.

Bütün hafta sonu pole pozisyonu mücadelesinde olduğunu söyleyen Sainz, büyük hayal kırıklığı yaşıyordu ve kendisi için her şeyin yanlış gittiğini söyledi.

Sainz, "Mattia kızgın olduğumu biliyor. Bu tür sorunlar yaşamamalıyız. Bu bir felaketti ve hiç mutlu değilim."

"Yarın yeni bir gün ve hasarı azaltmaya çalışacağız. Yatağıma rahatsız girsem bile en azından uyumayı umuyorum." dedi.

Ne olduğunu açıklaması istendiğinde Sainz, "Üçüncü bölümde iyi bir ilk tur çıkarırken kırmızı bayrak çıktı ve turu tamamlayamadık."

"Q3'teki ikinci turumda ise ne olduğunu araştırıyoruz çünkü motor çalışmadı, bu yüzden normal plana göre üç dakika geç başladım."

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Lastiklerin çalışması için iki tura ihtiyacımız var ve iki tur atamadım. Bu yüzden soğuk lastiklerle tura başladım ve soğuk lastiklerdeki tur açıkça berbattı. Neredeyse iki kere kaza yapıyordum, turu bir araya getirmek zordu."

"İki Q3 turumun ikisinde de sorun yaşamak son derece talihsiz bir durum. Şu an içimdeki öfkeyi hayal edebilirsiniz."

"Özellikle sıralama turlarında yüksek bir sonuç alamadığım ve dokuzuncu olduğum için öfkeliyim. En azından ilk çizgi için savaşabilirdik ve yarın galibiyet mücadelesinde olabilirdik." dedi.

Sainz, geride kaldığı göz önüne alındığında Albert Park'taki dördüncü DRS bölgesini kaldırma kararının "kendisi için mümkün olan en kötü senaryo" olduğunu da ekliyor.

"Agresif olacağız, yarın kesin olarak yükselmeye çalışacağımız bir gün olacak."

"Fakat aynı zamanda, orta grup bu hafta sonu hem kendi içerisinde hem de ön bölüme daha yakın, Bahreyn'de ya da başka yerlerde sahip olduğumuz hız avantajına sahip değiliz. Bu yüzden önümüzde zorlu bir yarış olacak."