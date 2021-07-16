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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Sainz son bölümde neden yavaş kaldığını bilmiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Carlos Sainz, sıralama turlarının son bölümünde derecesini geliştirmekte zorlandığını ve bunun nedenini bilmediğini söyledi.

Sainz son bölümde neden yavaş kaldığını bilmiyor

Ferrari pilotu Carlos Sainz, sıralama turlarının ikinci bölümünde 1:26.848 yapıp dördüncü isim olmayı başardı. Ancak son bölümde 1:27.007 yaptı ve bu yüzden de dokuzuncu oldu.

Sainz, eğer ikinci bölümdeki zaman turunu yapsaydı, yarışa altıncı sıradan başlayacaktı. 

Takım arkadaşı Charles Leclerc ise ikinci bölümde 1:26.919 yaparken, son bölümde 1:26.828 yaptı ve yarışa dördüncü sıradan start alacak.

Seansın ardından konuşan Sainz, henüz anlamadığı bir sebepten ötürü son bölümde derecesini geliştiremediğini söyledi.

Sainz şöyle konuştu: "Bugün sıralama turlarının ikinci bölümünde araçta çok iyi bir hissiyatım vardı. Üçüncü bölümde ilk beşe girmem için yeterli olan 1:26.8 yapmayı başardım. Fakat üçüncü bölümde bir sebepten dolayı pist değişti, rüzgar biraz arttı ve ikinci bölümde attığım turu yakalayamadım."

"Bu, analiz etmemiz gereken bir şey. Beklediğimden biraz daha az yol tutuşla ufak tefek sorunlar vardı ki bunu analiz etmemiz gerekiyor. Çünkü eğer ikinci bölümdeki turu atabilseydik, bugün ilk beş için yeterli olacaktı."

"Bugün çok az vaktimiz vardı ama bence bu bir sınırlama değildi. Çünkü durum herkes için aynıydı, herkes sıralama turları öncesinde çok fazla çalışamadı."

Sainz, sprint sıralama yarışında zorlayıp zorlamayacağı sorusuna, "Bence zorlama konusunda iyi bir fırsata sahibiz. Bazı sıralar kazanmak için neler yapabileceğimize bir göz atmalıyız çünkü aracın bugün en azından ilk altıda olabileceğini hissediyorum. Bu yüzden bundan dersler çıkaracağız." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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