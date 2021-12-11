Sainz: "Son 6-7 yarıştır araçtan her şeyi çıkarıyorum"

Carlos Sainz, sıralama turlarında harika bir performans sergiledi ve yarışa beşinci sıradan başlayacak.

Seansın ardından konuşan İspanyol pilot şöyle dedi: "Gerçekten sağlam bir gün oldu. Özellikle de, son altı ya da yedi yarıştır ilk kez iyi bir cuma günü geçirmediğimiz düşünüldüğünde güzeldi. Cuma günü biraz kaybolmuştum ve nedenini anlayamadık. Bugün işleri tersine çevirdik ve sürmesi çok daha kolay bir araç buldum. Takım sayesinde kendimi adapte edebildim. Yine de sıralama turları zordu ama her şeyi bir araya getirdik."

"Öndekilere daha yakın olmayı başardık ve doğruyu söylemek gerekirse bunu beklemiyordum. Özellikle Perez ve Norris'in, bizi geride bırakabilmeleri için harika bir tur atması gerekiyordu. Bugün 1:22.9 yaptık, ki bence aracın sınırı buydu. Bunu yaparken sakin kalabildiğim için mutluyum, bugün zor bir cuma gününden sonra neredeyse istediğimiz hıza ulaştık."

"Cidde'de çok hızlı olduğum ama hızımı nasıl kullanacağımı bilecek kadar zeki olamadığım sıralama turlarından sonra buna ihtiyacım vardı. Bu hafta sonu adım adım ilerlemek istedim ve kesinlikle doğru anda zirveye ulaştım."

Norris'in turu sorulduğunda Sainz, "Bence McLaren sezonun son kısmında da çok hızlıydı. Sadece her şeyi bir araya getiremediler. Lando geçen yıl burada yaptığı gibi, bu hafta sonu oldukça iyi bir iş çıkaracak gibi görünüyor."

"Sevdiği ve her zaman iyi olduğu bir pist. Tur zamanı açısından o kadar geride değildik. Oldukça iyi bir şey yapmış olmalı çünkü benim turum da güzeldi. Onu tebrik ediyorum." dedi.

Dün sorunun ne olduğunu anlayıp anlamadıkları sorusuna, Sainz, "Evet, Bugün sadece tabanı değil, vites kutusunu değiştirmek de performans getirdi. Fakat en önemli şey lastiklerdi. İkinci bölümde, birinci ve ikinci sektörde çok fazla zorlayabiliyordum, fakat son sektör epey zorlu geçiyordu. Üçüncü bölümde yaklaşımımı biraz değiştirdim ve çok sağlam bir üçüncü sektör ortaya koydum. Bu sayede hedefim olan 1:22'lere indim."

"Özellikle son altı hatta yedi yarışta her sıralama turlarında araçtan en iyi şekilde faydalandığımı hissediyorum. Bu, McLaren'da çok sık yapmayı başardığım bir şeydi. Bu yıl kariyerim boyunca Max, Lando ve Charles'la birlikte yarıştım, yani sıralama turlarında güçlü olan isimlerle karşı karşıya kaldım. Onlara karşı kaybettiğim herhangi bir şey yokmuş gibi hissettim. Şu anda, yani sezonun son üçte birlik kısmında, Toro Rosso'daki en iyi seviyemde ve McLaren'da yaptığım işi yapıyorum."

"Son üçte birlik kısımda, sıralama turlarında herhangi bir şey kaybetmediğimi ve önemli olduğu anda istediğim turları bir araya getirdiğimi düşünüyorum. Bu yüzden de mutluyum. Bu açıdan Cidde acı vericiydi çünkü ikinci bölümde gereksiz yere hızlı gittim ve kolayca ilk beşe girebilecekken spin attım. Bugün kendimi sakin tuttum, iyi tepki verdim, ikinci bölümde güçlü bir tur çıkardım, üçüncü bölüme kaldım ve her şeyi bir araya getirdim." dedi.

Leclerc'le olan kişisel savaşı sorulduğunda Sainz, "Şampiyonada onu geçebilmek adına tuhaf bir şeye ihtiyaç duyuyorum. Fakat bunun olmasını istemiyorum çünkü McLaren'ın şampiyonada bizim önümüze geçme şansına sahip olmasını istemiyorum. Bu yüzden Charles'a kötü bir şey olmasını istemiyorum."

"Şahsen sezonu zirvede bitirmek istiyorum. Bugün, güçlü bir sıralama turları geçirerek ödevimi yaptım ve yarın da güçlü bir yarış çıkararak şampiyonayı bitirdiğim yerden bağımsız şekilde kış arasına çok mutlu şekilde gitmeye çalışacağım. Çünkü baktığınızda, Lando ve Charles, bu araçlarla üçüncü yıllarını geçiriyorlar ve aslında onlarla mücadele etmek, onları yenme fırsatına sahip olmak, başlı başına olumlu bir şey." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images