Sainz: "Son 24 saat benim için çok zor geçti"
Ferrari pilotu Carlos Sainz, hasta olduğu için son 24 saatin kendisi adına zor geçtiğini söyledi.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Mark Sutton / Motorsport Images
Ferrari pilotu Carlos Sainz, çarşamba günü epey hastaydı ve bu durum perşembe günü de devam etti.
Kendisini iyi hissetmese de piste çıkan Sainz, zaman turlarına odaklanmadan araca alışmaya odaklandı.
İspanyol pilot, günün ardından şöyle konuştu: "Hasta hissettiğim için çok zor bir gündü."
"Son 24 saat benim için zor ve sıkıntılı geçti. Bu yüzden bugün tek amacım kendimi pistte tutmaya çalışmak ve sınırları çok fazla zorlamadan araçtan mümkün olduğunca çok şey öğrenmekti."
"Programı sorunsuz şekilde tamamlamayı başardık. Umarım yarın %100 olmasa da kendimi daha iyi hissederim ve bu da daha fazla limitte olmamı ve iyi bir gün geçirmemi sağlar."
Sainz sözlerine şöyle devam etti: "Pist çok yüksek tutuşa sahip; hızlar da yüksek, bu da fiziksel açıdan durumu zorlaştırıyor ve araç için olduğu kadar sürücü için de çok daha zorlayıcı oluyor."
"Bu yüzden evet, dediğim gibi zor bir gündü ama başardık, şimdi gidip biraz nefes alacağız ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz."
Zaman tablosuyla ilgili de Sainz, "Bugün tur zamanlarını okumak çok zor. Yine de yarın her şeyi hazırlayacağız ve sıralama turlarında iyi bir iş çıkarmaya çalışacağız. Pazar günü ise biraz yeni bir gün olacak." dedi.
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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