Sainz: "Soğutma sorunu bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor"

Sainz'ın aracında yaşanan sorun nedeniyle McLaren, araçta daha fazla soğutma alanı açarak aerodinamik performanstan feragat etmek zorunda kalmıştı.

Bunun sonucunda Sainz, pek istediği gibi bir hafta sonu geçiremedi ve yarışı 13. sırada tamamladı.

Kendi evindeki yarış öncesinde konuşan Sainz, sorunun çözüldüğünü umduğunu söyledi.

Sainz, "Takım muhtemelen bugün bunun hakkında, sorunu çözmek için yapılan şeyler hakkında konuşacaktır. Ancak kendi açımdan konuşmam gerekirse, geçen hafta sonundan mutlu değildim. Sıralamalara ve yarışa girerken eksiklerim vardı ve bu yüzden hayatım zorlaştı."

"Ancak aynı zamanda, takımımın sorunu çözmek için gereken her şeyi yaptığından eminim."

"Yarın bu sorunu yaşayıp yaşamayacağımdan emin değiliz ancak elimizden geleni yaptığımızdan eminiz. Sorunun kaybolup kaybolmadığını görmek için aralıksız çalışacağız."

"Bu şu anda bir soru işareti. Henüz cevabı bilmiyorum çünkü öncelikle motoru çalıştırıp, piste çıkmalı ve sorunun çözülüp çözülmediğini görmeliyiz. Ancak çok fazla şeyi değiştirmemizin ardından, normal bir hafta sonu geçireceğimiz konusunda umutluyum." dedi.

Takımın diğer pilotu Lando Norris, soğutma sorunlarını aşıp aşmadıklarını görmek için sorunu yakından takip edeceklerini söyledi

Norris, "Geçen hafta sonu bu sorunu daha çok Carlos yaşamış olsa da, onun da söylediği gibi bizim için bilinmeyen bir olay. Tam olarak nedenini bilmiyoruz."

"Etkilediğini düşündükleri şeyler için bu hafta sonu değişiklikler yaptılar. Neler olduğuna çok yakından bakılacak. Şu an için bu konu yüksek önceliğe sahip."

"Bu sorun, Carlos'un dediği gibi performans kaybına da neden oluyor. Bu açıdan benim aracıma da bakmamız lazım. Takım bunun olmasını istemiyor. Silverstone'da aracıma baktıklarında bir sorun yoktu." dedi.

Sainz, Silverstone'daki ikinci yarışta zorlanmalarının ardından Barcelona'da zorlanabileceklerini kabul etti.

Sainz, "Barcelona'da birkaç tur attıktan sonra performansla ilgili soruları yarın akşam cevaplamak iyi olacak. Pist sıcaklığı muhtemelen kış testlerine göre 30 derece daha sıcak olacak. Bu yüzden nasıl olacağımızı bilmek imkansız."

"Bildiğim şey, daha sıcak olan geçen hafta sonu lastikleri ve aracı kontrolde zorlanmış olmamız. Burası da oldukça sıcak olacak, bu yüzden çok şey beklemiyoruz."

"Ancak aynı zamanda biz bir F1 takımıyız. Neyin yanlış gittiğini görmek için 3-4 günümüz vardı. Umarım bu hafta sonu her şeyi daha iyi bir araya getiririz."

"Kış testlerinde araç burada oldukça iyi hissettirmişti. Son sektörde biraz zayıf kaldığımızı hissetmiştim. B yüzden oraya dikkat etmeli ve o alanlarda gelişmeye devam etmeliyiz." dedi.