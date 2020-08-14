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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Sainz, soğutma sorunlarının ardından yeni şasiye geçti

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Sainz, soğutma sorunlarının ardından yeni şasiye geçti
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Ağu 2020 11:09

McLaren Formula 1 takımı, Silverstone'da İspanyolların yaşadığı soğutma sorunlarını çözmek için Carlos Sainz'in şasisini değiştirdi.

Sainz'ın aracı, 70. Yıl Dönümü GP hafta sonunda, takım arkadaşı Lando Norris'in aracından daha sıcaktı ve takım, aerodinamik anlamda performanstan ödün vererek ekstra soğutma delikleri açmak zorunda kaldı.

Perşembe günü açıklama yapan Sainz, sorunu çözecekleri konusunda takıma güvendiğini söylese de, sorunun kaynağını henüz bilmediklerini belirtmişti.

Takım patronu Andreas Seidl, Cuma günü yaptığı açıklamada, takımın şasiyi ve monokok yapısını planlanandan daha önce değiştireceğini doğruladı.

"Silverstone'da sahip olduğumuz sıcaklık farkını anlayabilmek adına aracın yapısında farklı değişiklikler yaptık."

"Bu nedenle, monokok da dahil olmak üzere pek çok parçayı değiştirdik, çünkü radyatör kanalları monokok ile bağlantılı."

"Normalde yaptığımız şey standart bir şekilde yıl boyunca monokok rotasyonu yapmak, böylece her monokokta kat ettiğimiz yol eşit olacak ve küçük tamir olaylarını yapabileceğiz, ki zaten gelecek hafta sonu Spa'da bunu yapmayı planlıyorduk."

"Ancak Silverstone'daki sıcaklık farkları nedeniyle bu değişimi bir yarış öne çektik ve sonunda radyatör girişi monokokun bir parçası, bu da sıcaklık farkının genel nedeni olabilir. Sonunda mümkün olduğunca çok parçaya bakmaya çalışıyoruz."

 

"Bugün birinci ve ikinci seansta, sahip olduğumuz sorunu daha iyi anlayıp anlayamayacağımızı görmemiz gerekiyor. Saf performans açısından bunun büyük bir fark yaratıp yaratmadığını anlamak da önemli."

"Ancak Silverstone'daki araç diğer araçtan 2-3 derece daha sıcak çalıştığı için, Carlos'un aracının üst kısmında delik açmamız gerekti. Bu, sürüklenme ve en yüksek hız açısından  bir dezavantaj oldu. Tur zamanı açısından da öyle."

"Ve açıkçası bunu anladığımızdan ve gelecekte tekrar olmayacağından emin olmamız gerekiyor."

Seidl, Sainz'ın son dönemde çok şanssız olduğunu kabul ediyor.

"İlk beş yarışa dönüp baktığınızda özellikle Carlos, bu sıcaklık konusu veya Silverstone'daki lastik patlaması gibi onun kontrolünün dışında olan pek çok şey yaşadı ve bu, Carlos'un sıralama turlarında ve yarışlarda bazı harika performanslar sergilemesine rağmen, Lando'ya kıyasla çok fazla puan kaybetmesine neden oldu.

"Bu yüzden bizim görevimiz burada daha iyisini yapmak. Umarım bunu kendi ülkesindeki Barcelona yarışından itibaren yapmaya başlayabiliriz."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Carlos Sainz
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Adam Cooper

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