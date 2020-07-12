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Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Sainz, sıralamaların çok stresli geçtiğini söyledi

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Sainz, sıralamaların çok stresli geçtiğini söyledi
Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
12 Tem 2020 06:08

Carlos Sainz, Steiermark Grand Prix'sinin yağmurlu hava koşulları altında geçen sıralama turlarının stres dolu olduğunu, ancak McLaren'in kendisini iyi bir şekilde yönlendirdiğini söyledi.

İspanyol sürücü, son sıralama seansında attığı geç turla beraber üçüncü sırayı alarak McLaren'in 2020 Formula 1 sezonundaki güçlü başlangıcını sürdürdü. 

Islak zemin koşullarının hoşuna gittiğini söyleyen Sainz, F1 kariyerindeki en stresli seanslarından birini geçirdiğini, ancak aldığı sonuçtan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"Bugünden çok fazla keyif aldım, ancak çok stresli geçtiğini söyleyebilirim, çok stresli bir sıralama seansı oldu."

"Sizin, bizim bir Formula 1 aracında nelerle karşı karşıya görmemiz açısından iyi bir fırsat olabilirdi, özellikle Q3'ün sonuna doğru olan su birikintisi, kızaklamalar ve görüş sıkıntılarını görmeniz."

"Sadece ayağınızı gazda tutmaya devam edin ve aracın yolda kalacağına güvenin, böylece sona doğru bir turu bir araya getirebiliyorsunuz ve her şeyi riske ediyorsunuz. Bu sebeple çok mutlu olsam da, aynı zamanda çok stresliydi."

"Seans öncesi mühendisim Tom ile konuşuyordum ve ona bunun, bu yıl karşılaşacağı en stresli sıralama seanslarından biri olacağını söyledim ve o da bana hak verdi. Bir mühendisin bakış açısından ıslak zemindeki sıralama turları en zor şeylerden bir tanesi ve bana göre o, inanılmaz bir iş çıkardı."

"Araçta tamamen kör olduğumuz bir durumdayız çünkü ne önde ne de arkada hiçbir şey göremiyoruz, kimin tam gaz gittiğini ve kimin gitmediğini bile bilmiyoruz, bu yüzden kimseyi rahatsız etmek istemiyorsunuz ancak aynı zamanda pist üstü pozisyonunuzu korumaya çalışıyorsunuz, bu nedenle bu koşullar altında onlar, bizim gözlerimiz gibiler."

Pazar günkü yarışın kuru zeminde gerçekleşmesi beklenirken Sainz, Cuma günü öğleden sonra yapılan antrenman turlarında tamamladığı turların, kendisinin yarış temposunu geliştirmede yardımcı olmasını umduğunu, böylece güçlü başlangıç pozisyonunu koruyabilme şansı olduğunu söyledi.  

"Yarın neler yapacağımızı bilmiyoruz, sadece şunu biliyorum ki ikinci antrenman seansında, farklı lastik hamurlarının nasıl tepki verdiğini görmek için uzun turlar attık ve yarın için doğru kararı vermeye çalıştık."

"Çok karışık bir durum çünkü diğerlerinin kullandığı yakıt veya motor modlarını bilmiyorsunuz. Geçen hafta yapılan yarışta, o kadar da yavaş olduğumuzu söyleyemem çünkü normal pozisyonumuzda, veya hak ettiğimiz yerdeydik."

"Ancak sıralamalarda beklentileri aştığımıza inanıyorum, Lando da aynı şekilde inanılmaz bir tur attı, bu yüzden yarın ne yapacağımızı göreceğiz ancak kesinlikle çok heyecanlıyım."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Alt-etkinlik Sıralama
Pilotlar Carlos Sainz Jr. Şimdi al
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Haydn Cobb

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