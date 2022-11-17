Sainz, sıralamalarda bayraklara yol açan pilotların cezalandırılmasını istiyor

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F1 dünyası, Brezilya GP'sinden bu yana Red Bull pilotlarının iç savaşıyla çalkalanıyor.

Interlagos'taki mücadelenin son turunda takım arkadaşına yol vermeyen Verstappen, bunun sebebi olarak "birtakım gerekçelere sahip olmasını" göstermişti.

Hollanda basınının ve padoktaki birtakım kaynakların iddialarına göre bu gerekçe, Perez'in Monako GP sıralama turlarında bilerek kaza yapması ve Verstappen'in tur atmasını engelleyerek seansı önde tamamlamaya çalışması!

Perez'in kazası sonrası seans kırmızı bayrakla durdurulmuş, kırmızı bayraktan hemen önce yavaşlayamayan Sainz da spin atarak Perez'in aracına temas etmişti.

Motorsport.com tarafından konuyla ilgili düşünceleri sorulan Sainz, "Kazanın kasıtlı olup olmadığı konusunda bir yorum yapmadan önce şunu söylemeliyim: artık sarı bayraklara neden olan pilotlara ceza verilmesine dair bir kurala ihtiyacımız var.

"Diğer dokuz pilotu kasıtlı olarak veya olmayarak tehlikeye atabiliyorsunuz, dolayısıyla bunun için ceza almalısınız. Aksi takdirde, hepimiz bu kural açığından faydalanmaya başlayacağız. Son birkaç yıldır medyada gördüğünüzden çok daha fazla pilotun bundan faydalandığını gördüm."

"Sanırım pilotlar olarak bu tür olayları analiz ettiğimizde kazanın kasıtlı olup olmadığını hemen anlayabiliriz, aptal değiliz."

"Ama yorum yapmayacağım, bu geçmişte kalmış bir olay. Sadece şunu söyleyeceğim, eğer bu konuyla ilgili bir kural olsaydı böyle bir şey yapmak aklınızdan bile geçmezdi. Dolayısıyla yarışa iyi bir yerden başlamak isteyen herkesin gerçekten iyi bir tur atması gerekirdi." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pilotların kasıtlı olarak sıralama turlarını sabote etmesinin ne kadar sıklıkla gerçekleştiği sorulan Sainz, "Düzenli değil, ama bunun için bir tür kural konulmasını gerektirecek kadar olay yaşandı."

"Bence bu konu henüz tartışılmadı. Sanırım bu konuyu birkaç kez gündeme getirdik ama hiçbir zaman bir sonuca bağlanmadı. Gelecek yıl bir düzenleme yapılmasını umuyorum."

"Bence ya bayrağa sebep olan pilotun turları iptal edilmeli, ya da o pilot üç veya beş sıra grid cezası almalı. Bu, kimsenin herhangi bir teşebbüste bulunmaması için yeterli olur."

"Ayrıca olası cezalar biz pilotları da daha dikkatli davranmaya zorlayacak, belki de tur zamanlarımız gerileyecek."

"Sanırım Monako'dan beri, böyle bir şeyin yaşandığı son yarıştan beri bu konu hakkında çok fazla konuşmadık. Belki bazı pilotlar bunu yarınki toplantıda dile getirir." dedi.