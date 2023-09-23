Sainz, sıralamalar öncesi ayar değişikliğinde kaybolmuş

Monza ve Singapur yarışlarında art arda iki kez pole pozisyonunu kazanan Sainz, Suzuka'ya son yarışın galibi olarak gelmişti.

Son dönemdeki yükselişine rağmen Sainz, Suzuka sıralamalarında ancak 6. olabildi. Sainz, pole pozisyonunu kazanan Max Verstappen'den 0.9 sn geride kalırken, diğer taraftan 4. sırayı alan takım arkadaşı Charles Leclerc'in de 0.3 sn gerisinde kaldı.

Sainz, 3. antrenmanda yaptıkları ayar değişikliğinden sonra istediklerini bulamadıklarını söyledi.

Sainz, "Buraya gelmeden önce bu pistin bize pek uymayacağını biliyorduk. Yüksek hızlı yapısı, uzun virajları ve şiddetli rüzgar nedeniyle, asla kolay olmayacağını biliyorduk."

"Dün bir yaklaşıma sahiptik, bu sabah araçta farklı şeyler denedik. Aracın dengesini biraz değiştirmeye, aracı farklı bir yere sokmaya çalıştık. Ancak sıralamalardan önce bunun işe yaramadığını gördüm ve daha temel ayarlara dönmek zorunda kaldım. Bunun sonucunda sıralama hazırlıklarım ve genel olarak yarış hafta sonum olumsuz etkilendi."

"Bu tür şeyleri denediğim için mutluyum. Şimdi yarına odaklanacağız ve iyi bir yarış olup olmayacağını göreceğiz. Çok daha iyi bir sonuç alabileceğimizi düşünmüyorum çünkü dürüst olmalıyız ki McLaren'ler ve Red Bull'lar bir adım daha hızlılar." dedi.

Ayar kumarıyla alakalı Sainz, "Bazen, bazı yarışlarda, özellikle aracınızın zayıf olduğunu bildiğiniz pistlerde kendinizle, aracınızla daha fazla mücadele etmeli, bir şeyler bulup bulamayacağınızı görmek için normal pencerenin dışına çıkmalısınız. Ben de bu hafta sonu bunu denedim."

"Sonunda kesinlikle yardımcı olmadı ancak denediğimiz şeyin hayatımı çok zorlaştırdığını düşünmüyorum. Charles bu hata sonu çok hızlıydı. Aracın ön görülemezliği ve dengesinin zor olması, rüzgarla birleşince yardımcı olmadı ancak durum bu." dedi.

Sainz ayrıca, Suzuka'da geride kalsa da yaptığı bu çalışma ile diğer yarışlar için değerli bilgiler topladığını düşünüyor.

Sainz, "Charles çok iyi bir tur atmış olmalı. Ancak ben de son turumun ilk sektöründe temiz sürüş yapamadım. Bu, muhtemelen fark olmasına neden oldu. Ancak o, tüm hafta sonu boyunca 0.1 - 0.2 sn daha hızlıydı."

"Ben muhtemelen çok fazla ayar denediğim için biraz yolumu kaybettim ve hiç ritm tutturamamış olmak yardımcı olmadı. Ancak bu bir yaklaşım ve gelecek pistler için bazı dersler çıkarmak istedim."

"Günün sonunda temel ayarlara, daha önce bildiğim temele geri döndüm. Ancak açıkçası, bu ayarlarla çok fazla sürüş yapmadım. Bu yüzden ritm tutturamadım. Yarın neler olacağına bakacağız."

"Yarış içerisinde atacağım daha fazla turla, umarım daha iyi olacağım. Yarın daha çok lastik aşınması ve stratejiyle alakalı olacak." dedi.