Sainz, sıralama turları kazasının ardından pisti yürüyerek geçtiği için ceza aldı!

Carlos Sainz, Singapur Grand Prix'si sıralama turlarında yaptığı kazanın ardından Formula 1 pistini geçtiği için 25.000 € para cezasına çarptırıldı ve bu cezanın yarısı ertelendi.

Ferrari pilotu, seansın bitimine sekiz dakikadan biraz fazla bir süre kala Marina Bay pistinin son virajında bariyerlere çarptı.

Kazadan yara almadan kurtulan Sainz, kaza yapan aracından çıktı ve seansın kırmızı bayrakla durdurulmasıyla birlikte pit yolu girişine ulaşmak için pist boyunca yürüdü.

FIA komiserlerinin soruşturmasının ardından İspanyol pilot 25.000 Avro para cezasına çarptırıldı ve bunun 12.500 Avroluk kısmı benzer bir olay yaşanmaması koşuluyla sezonun geri kalanı için askıya alındı.

Sainz, olayla ilgili konuşarak hatanın kendisine ait olduğunu kabul etti: "Orada biraz garip bir çıkış yaptım. Turuma başlarken birçok aracı geçmek zorunda kaldım ve lastiklerimin beklediğimden çok daha soğuk olduğunu fark ettim. 17. virajdaki tümseğe giderken yol tutuşunu yanlış değerlendirdim ve araç tamamen kontrolden çıktı. Sürücü hatası."

“Tura başlarken alacağım yol tutuşunu hafife aldım, başka bir aracın gelmesiyle zaten baskı altındaydım ve son viraja çok yavaş yaklaştığım için tura başlarken zaten daha yavaş olacağımı biliyordum. Yani bu, yeterli yol tutuşun olmadığı bir şeyi yapmaya çalıştığım anlamına geliyordu.”

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Bu olay geçen yıl Katar Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'ın 50.000 Avro para cezasına çarptırıldığı ve kınama cezası aldığı olaya benzer bir olaydı.

Hamilton, Losail yarışının başlangıcında 1. virajda George Russell ile çarpışmış ve sağ arka tekerleği kırılarak yarışı sona ermişti.

Yarış güvenlik aracı altında yapılırken, Hamilton, Russell'ın pitten çıkmasından sadece saniyeler önce, 1. virajın dışından pit alanına doğru pisti geçmişti.

FIA yetkilileri Sainz'ın cezasının Hamilton'ın geçen yılki cezasının yarısı kadar olduğunu çünkü İspanyol pilotun ihlalinin kırmızı bayrak sırasında, İngiliz pilotunkinin ise güvenlik aracı döneminde gerçekleştiğini açıkladı.

Sainz ayrıca pit girişinin ötesinde olduğunu savundu ve bu da hafifletici sebep olarak kabul edildi.

