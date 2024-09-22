Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Singapur GP

Sainz, sıralama turları kazasının ardından pisti yürüyerek geçtiği için ceza aldı!

Ferrari pilotu sıralama turlarında kaza yaptı ve pistte yürüdüğü için para cezasına çarptırıldı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, sıralama turlarında kaza yaptıktan sonra garaja doğru yürürken Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, pite geri dönmek için geçiyor

Carlos Sainz, Singapur Grand Prix'si sıralama turlarında yaptığı kazanın ardından Formula 1 pistini geçtiği için 25.000 € para cezasına çarptırıldı ve bu cezanın yarısı ertelendi.

Ferrari pilotu, seansın bitimine sekiz dakikadan biraz fazla bir süre kala Marina Bay pistinin son virajında bariyerlere çarptı.

Kazadan yara almadan kurtulan Sainz, kaza yapan aracından çıktı ve seansın kırmızı bayrakla durdurulmasıyla birlikte pit yolu girişine ulaşmak için pist boyunca yürüdü.

FIA komiserlerinin soruşturmasının ardından İspanyol pilot 25.000 Avro para cezasına çarptırıldı ve bunun 12.500 Avroluk kısmı benzer bir olay yaşanmaması koşuluyla sezonun geri kalanı için askıya alındı.

Sainz, olayla ilgili konuşarak hatanın kendisine ait olduğunu kabul etti: "Orada biraz garip bir çıkış yaptım. Turuma başlarken birçok aracı geçmek zorunda kaldım ve lastiklerimin beklediğimden çok daha soğuk olduğunu fark ettim. 17. virajdaki tümseğe giderken yol tutuşunu yanlış değerlendirdim ve araç tamamen kontrolden çıktı. Sürücü hatası."

“Tura başlarken alacağım yol tutuşunu hafife aldım, başka bir aracın gelmesiyle zaten baskı altındaydım ve son viraja çok yavaş yaklaştığım için tura başlarken zaten daha yavaş olacağımı biliyordum. Yani bu, yeterli yol tutuşun olmadığı bir şeyi yapmaya çalıştığım anlamına geliyordu.”

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Bu olay geçen yıl Katar Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'ın 50.000 Avro para cezasına çarptırıldığı ve kınama cezası aldığı olaya benzer bir olaydı.

Hamilton, Losail yarışının başlangıcında 1. virajda George Russell ile çarpışmış ve sağ arka tekerleği kırılarak yarışı sona ermişti.

Yarış güvenlik aracı altında yapılırken, Hamilton, Russell'ın pitten çıkmasından sadece saniyeler önce, 1. virajın dışından pit alanına doğru pisti geçmişti.

FIA yetkilileri Sainz'ın cezasının Hamilton'ın geçen yılki cezasının yarısı kadar olduğunu çünkü İspanyol pilotun ihlalinin kırmızı bayrak sırasında, İngiliz pilotunkinin ise güvenlik aracı döneminde gerçekleştiğini açıkladı.

Sainz ayrıca pit girişinin ötesinde olduğunu savundu ve bu da hafifletici sebep olarak kabul edildi.

However, a week after the race, the FIA reopened its investigation because it felt the incident was much more serious than perhaps originally thought.

There was a feeling that penalties for drivers crossing a live track should be much greater, as the FIA felt that it was sending the wrong impression on younger drivers.

The FIA stewards explained Sainz's penalty was half of Hamilton's from last year because the Spaniard's offence was during a red flag while the British driver's was during a safety car period in a race. 

Sainz also argued he was beyond pit entry, which was taken as mitigating circumstances.

Read Also:

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Alonso: "Aston Martin'in 2025 için silkelenmesi gerekiyor, şu anki performans yeterli değil"
Sonraki haber Russell, geçirdiği "en kötü" Cuma gününden sonra Mercedes'in geri dönüşünü övdü

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Norris: "Verstappen ile bir saniyelik bir fark istemedim, mümkün olan en büyük farkı istedim"

Norris: "Verstappen ile bir saniyelik bir fark istemedim, mümkün olan en büyük farkı istedim"

Formula 1
Singapur GP
Norris: "Verstappen ile bir saniyelik bir fark istemedim, mümkün olan en büyük farkı istedim"
Singapur GP Yarış: Norris rahat bir şekilde kazandı, Verstappen ikinci!

Singapur GP Yarış: Norris rahat bir şekilde kazandı, Verstappen ikinci!

Formula 1
Singapur GP
Singapur GP Yarış: Norris rahat bir şekilde kazandı, Verstappen ikinci!
Canlı sohbet: Singapur GP Yarış

Canlı sohbet: Singapur GP Yarış

Formula 1
Singapur GP
Canlı sohbet: Singapur GP Yarış
Carlos Sainz Jr.
Daha fazlası
Carlos Sainz Jr.
Resmi: Perez ve Sainz'ın kazasına ceza çıkmadı

Resmi: Perez ve Sainz'ın kazasına ceza çıkmadı

Formula 1
Azerbaycan GP
Resmi: Perez ve Sainz'ın kazasına ceza çıkmadı
Vasseur: "Sainz'ın kazasını yeniden izleyeceğiz"

Vasseur: "Sainz'ın kazasını yeniden izleyeceğiz"

Formula 1
Azerbaycan GP
Vasseur: "Sainz'ın kazasını yeniden izleyeceğiz"
Sainz: "Bakü'de hiçbir zaman iyi olamadım"

Sainz: "Bakü'de hiçbir zaman iyi olamadım"

Formula 1
Azerbaycan GP
Sainz: "Bakü'de hiçbir zaman iyi olamadım"
Ferrari
Daha fazlası
Ferrari
Leclerc: "Hatamın bedelini ödedim"

Leclerc: "Hatamın bedelini ödedim"

Formula 1
Singapur GP
Leclerc: "Hatamın bedelini ödedim"
Leclerc: "Ferrari, Singapur'da Q3'e soğuk lastiklerle çıkarak ilk çizgiyi çöpe attı"

Leclerc: "Ferrari, Singapur'da Q3'e soğuk lastiklerle çıkarak ilk çizgiyi çöpe attı"

Formula 1
Singapur GP
Leclerc: "Ferrari, Singapur'da Q3'e soğuk lastiklerle çıkarak ilk çizgiyi çöpe attı"
Ferrari'nin hatası Leclerc'in işini zorlaştırmış

Ferrari'nin hatası Leclerc'in işini zorlaştırmış

Formula 1
Singapur GP
Ferrari'nin hatası Leclerc'in işini zorlaştırmış

Son Haberler

Perez: "Neleri yanlış yaptığımızı biliyoruz ve Austin'de geri döneceğiz"

Perez: "Neleri yanlış yaptığımızı biliyoruz ve Austin'de geri döneceğiz"

F1 Formula 1
Singapur GP
Perez: "Neleri yanlış yaptığımızı biliyoruz ve Austin'de geri döneceğiz"
Stella: "Gelişim konusunda agresif kalmalıyız"

Stella: "Gelişim konusunda agresif kalmalıyız"

F1 Formula 1
Singapur GP
Stella: "Gelişim konusunda agresif kalmalıyız"
Wolff, Horner'ın Russell yorumu hakkında: "Durumu karıştırmaya çalışıyor"

Wolff, Horner'ın Russell yorumu hakkında: "Durumu karıştırmaya çalışıyor"

F1 Formula 1
Singapur GP
Wolff, Horner'ın Russell yorumu hakkında: "Durumu karıştırmaya çalışıyor"
Sainz: "Hasarı minimuma indirmeye çalıştığımız bir hafta sonuydu"

Sainz: "Hasarı minimuma indirmeye çalıştığımız bir hafta sonuydu"

F1 Formula 1
Singapur GP
Sainz: "Hasarı minimuma indirmeye çalıştığımız bir hafta sonuydu"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye