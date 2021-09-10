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Sainz: "Sıralama turları başlangıçtan itibaren çok zordu"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Carlos Sainz, sıralama turlarının kendisini başlangıçtan itibaren çok zor geçtiğini ve trafiksiz bir tur atmanın kolay olmadığını belirtti.

Sainz: "Sıralama turları başlangıçtan itibaren çok zordu"

Ferrari pilotları, sıralama turlarının tüm bölümlerinde ilk onda yer aldılar ancak özellikle McLaren pilotlarından epey yavaş kaldılar.

Carlos Sainz, sıralama turlarının son bölümünü yedinci sırada tamamlarken, Charles sekizinci oldu. Ferrari pilotları böylelikle Sergio Perez'in yanı sıra Antonio Giovinazzi'yi geçmiş oldular.

Sainz, sıralama turlarının ardından şöyle konuştu: "Baştan itibaren zor bir sıralama turuydu, özellikle ilk bölümde çok fazla trafik vardı. Fakat yavaş yavaş tempomuzu artırmayı başardık."

"En başından beri ilk beşin çok uzakta olduğunu görebiliyorduk. Elbette en önde olmak istiyoruz ama bunun aracımız  için en kötü pistlerden biri olduğunu biliyoruz. Yine de Ferrari'nin burada çok geride kaldığı geçen yıla göre epey geliştik ve iki aracımız da ilk sekizde yer aldı."

"Geçen yıl Ferrari araçlarından biri ilk bölümde elenmişti ve diğeri 13. olmuştu. Yani bir yıl içinde, bu tür pistlerde oldukça iyi bir ilerleme kaydettik."

"Bupistin aracın özelliklerine uymadığını biliyoruz. Yine de daha fazlasını istiyoruz ve bunun için çalışmaya devam edeceğiz."

Sainz, aşağı yukarı performans olarak yerlerinin 7. ve 8. sıralar olduğunu söyledi.

"Bence bugün baştan sona sorunsuz bir sıralama turları geçirdik. İlk beşten uzaktaydık ancak seans boyunca gelişmeye devam etmeyi başardık, bazı iyi turları bir araya getirdik."

"Charles'la gerçekten çok yakınız. Yani bu sonuç hemen hemen aracın nerede olduğunu gösteriyor. Gelecek için daha fazlasını istiyoruz, ama bugün elimizde olan buydu. Hatta Perez de bizden önde olmalıydı."

"Yarışta iyi bir başlangıç ​​yaparsak veya iki iyi başlangıç yaparsak kesinlikle yer alamayacağımız pozisyonları kazanmama yardımcı olabilir."

"Bakalım nerede olacağız? Zorlu bir yarış olacağı kesin çünkü en yüksek hızda eksikliğimiz var. Bunun en güçlü noktamız olmadığını biliyoruz."

"Eğlenceli olacak. Umarım tifosi bugün yedinci ve sekizinci sıradan mutsuz olmaz çünkü gerçekten araçtan çıkarabileceğimiz daha fazla şey yok. Oysa önümüzdeki yıl bir şansa sahip olacağımızı biliyorlar ve bu yıl her şeyi yoluna koymaya çalışıyoruz ki bu da bence iyi gidiyor."

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